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Чи вкрав Пєсков годинник у Пугачової: коментар представника співачки

8 травня 2023 19:18
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Чи вкрав Пєсков годинник у Пугачової: коментар представника співачки
Алла Пугачова на похороні модельєра Валентина Юдашкіна. Фото: mk.ru
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Представник Алли Пугачової заперечив повідомлення про те, що під час похорону модельєра Валентина Юдашкіна у співачки зник годинник. Про це повідомляє російський телеграм-канал BRIEF.

"Цієї історії не було, ні до поліції Алла Борисівна не зверталася, ні публічних коментарів нікому не давала, мабуть, деякі недобросовісні ЗМІ вигадали її коментарі (як і всю історію загалом)", — цитує BRIEF прес-секретаря Пугачової, не називаючи його ім'я.

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Раніше той же телеграм-канал повідомляв, що Пугачова звернулася в поліцію через зникнення наручного годинника Hublot вартістю 2 млн рублів (близько 25,5 тис. доларів).

"Цей годинник мені подарували на позаминулий день народження випускники "Фактора А". А вчора під час похорону Валентина Юдашкіна на Троєкурівському я помітила, що він зник. Я майже ні з ким не контактувала. Буквально до мене підійшли дві-три людини, включаючи Дмитра Пєскова. Він не в курсі, каже, що йому нічого не відомо", — нібито розповіла Алла Пугачова.

Передісторія

Як відомо, нещодавно Пугачова повернулася до Росії, щоб побувати на похороні модельєра Валентина Юдашкіна.

Як повідомляють російські ЗМІ, на похороні також був присутній прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, який поцілував руку співачки і заявив, що дуже радий її бачити.

Нагадаємо, раніше пропагандист Володимир Соловйов вчинив істерику через те, що Пугачовій дозволили в'їхати до Росії.

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