Украл ли Песков часы у Пугачевой: комментарий представителя певицы

Алла Пугачева на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Фото: mk.ru

Представитель Аллы Пугачевой отрицает сообщение о том, что во время похорон модельера Валентина Юдашкина у певицы пропали часы. Об этом сообщает российский телеграм-канал BRIEF.

"Этой истории не было, ни в полицию Алла Борисовна не обращалась, ни публичных комментариев кому-либо не давала, видимо, некоторые недобросовестные СМИ выдумали ее комментарии (как и всю историю в целом)", — цитирует BRIEF пресс-секретаря Пугачевой, не называя его имени.

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Ранее тот же телеграм-канал сообщал, что Пугачева обратилась в полицию из-за пропажи наручных часов Hublot стоимостью 2 млн рублей (около 25,5 тыс. долларов).

"Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения выпускники "Фактора А". А вчера во время похорон Валентина Юдашкина на Троекуровском я заметила, что они пропали. Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, включая Дмитрия Пескова. Он не в курсе, говорит, что ему ничего не известно", — якобы рассказала Алла Пугачева.

Предыстория

Как известно, недавно Пугачева вернулась в Россию, чтобы присутствовать на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

Как сообщают российские СМИ, на похоронах также присутствовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который поцеловал певице руку и заявил, что очень рад ее видеть.

Напомним, ранее пропагандист Владимир Соловьев закатил истерику из-за того, что Пугачевой разрешили въехать в Россию.