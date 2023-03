Смог ли финальный эпизод сериала The Last of Us побить рекорд, несмотря на трансляцию "Оскара"

Фрагмент из сериала The Last of Us

Создатели сериал "Последние из нас", основанный на видеоигре 2013 года The Last of Us, презентовали последний эпизод первого сезона. Несмотря на то, что показ был одновременно с прямой трансляцией премии "Оскар-2023", популярному шоу удалось установить новый рекорд.

Об этом сообщает издание Deadline.

Подробности

Девятый эпизод первого сезона The Last of Us менее чем за сутки с момента релиза просмотрело 8 млн 200 тысяч зрителей. Таким образом, шоу от HBO снова побило свой рекорд — предыдущее максимальное значение 8 млн 100 тысяч зрителей за первый день поставила передняя восьмая серия. И речь идет только об американцах.

За пределами США "Последние из нас" стал самым популярным сериалом в истории HBO Max как в Европе, так и в Латинской Америке. Впрочем, The Last of Us все же не удалось обойти концовку приквела "Игры престолов", шоу "Дом дракона", которую посмотрели 9 млн 300 тысяч зрителей.

Отметим, что первый эпизод сериала "Последние из нас" посмотрели 4 миллиона 700 тысяч зрителей. Создателям шоу только за девять эпизодов удалось почти вдвое увеличить аудиторию.

О чем сериал

Сюжет шоу рассказывает историю контрабандиста Джоэла. Он должен сопровождать девушку-подростка Элли в путешествии из-за постапокалиптических руин США. Уже 20 лет длится эпидемия — человек, заражающийся паразитическим грибком, превращается в зомби. Выжившие вынуждены прятаться в изолированных карантинных зонах и зарабатывать чем-либо, чтобы получить купон, за который можно хоть что-то купить для своего существования.

Главные роли сыграли американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль и британская актриса Белла Ремс.

Напомним, ранее мы писали, что американский актер и политик Арнольд Шварценеггер дебютируют в сериалах. Также мы рассказывали, что анонсирована дата выхода нового сезона "Дома дракона".