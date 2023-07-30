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Чи змогли кіноновинки обігнати "Барбі" та "Оппенгеймер" в прокаті

30 липня 2023 10:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чи змогли кіноновинки обігнати "Барбі" та "Оппенгеймер" в прокаті
Герої фільмів "Барбі" та "Оппенгеймер". Фото: The Mary Sue
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У світовий прокат вийшла новинка від Disney, американська комедія жахів "Маєток з привидами". В продюсерів були очікування, що вона збере більшу касу, аніж "Барбі" від компанії Warner Bros. Pictures. І завдяки показникам зборів п’ятниці стало відомо, чи обігнала нова комедія стрічку про пластикову ляльку. 

Про це повідомляє видання Variety.

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"Маєток з привидами" режисера Джастіна Сімьєна посів третє місце. Комедія з Розаріо Довсон,Оуеном Вілсоном, Денні Девіто, Джаредом Лето, Джеймі Лі Кертіс та іншими зірками не змогла обійти в прокаті не тільки суперхіт "Барбі", але й біографічний фільм "Оппенгеймер" Крістофера Нолана. 

Стрічка про привиди заробила 9,9 млн доларів у 3740 кінотеатрах США та Канади в день прем’єри. Експерти наголошують, що з виробничим бюджетом у 150 млн доларів "Маєток з привидами" стане ще одним розчаруванням продюсерів Disney від літнього кіносезону. Так, наприклад, до цього "Русалонька" не змогла викликати значний резонанс за кордоном, а мультфільм "Стихії" та п’ята частина франшизи про Індіану Джонса зібрали не стільки, скільки очікували кінобоси. 

Інші фільми також не змогли обігнати суперхіти цього літа, "Барбі" та "Оппенгеймер".

Касові збори у США та Канаді за п’ятницю, 28 червня. Скриншот: Box Office Mojo.

Про фільм "Маєток з привидами"

Фентезійна комедія та детектив знята про однойменний атракціон у парку Діснейленд. Перший такий відкрився  1969 року. Таких локацій всього п’ять у світі, і всі вони унікальні. Початок роботи над фільмом анонсували 2020 року. Основні зйомки проходили у Новому Орлеані.

За сюжетом, мати-одиначка Габбі разом з 9-річним сином заселяється у старий будинок. Тут напевно є привиди, тож вона залучає усіх, хто тільки спадає їй на думку, аби очистити своє житло від нечисті. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що Netflix відклав зйомки четвертого сезону "Відьмака".

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