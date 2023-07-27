Привиди з Денні ДеВіто, божевільний Кейдж та драма про батька: кінопрем'єри тижня

Фрагмент з фільму "Маєток з привидами". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат виходять одразу вісім нових фільмів. Серед них, зокрема, фентезійна комедія "Маєток з привидами" та українська кримінальна драма "Батько".

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Маєток з привидами (США)

Фентезійна комедія та детектив знята про однойменний атракціон у парку Діснейленд. Перший такий відкрився 1969 року. Таких локацій всього п’ять у світі, і всі вони унікальні. Екранізацією зайнявся режисер Джастін Сімієн, який розуміється на комедіях. Початок роботи над фільмом анонсували 2020 року. Основні зйомки проходили у Новому Орлеані.

За сюжетом, мати-одиначка Габбі разом з 9-річним сином заселяється у старий будинок. Тут напевно є привиди, тож вона залучає усіх, хто тільки спадає їй на думку, аби очистити своє житло від нечисті. У стрічці знялися Лейкіт Стенфілд, Тіффані Геддіш, Овен Вілсон, Денні ДеВіто, Джеймі Лі Кертіс, Джаред Лето та інші зірки.

Гра з дияволом (США)

Фільм жахів та трилер зняв ізраїльський режисер, номінант на премію "Оскар" Ювал Адлер, для якого це п’ятий повнометражний фільм у кар’єрі. Сценарій написав початківець Люк Парадайз. Найбільш досвідчений учасник знімальної групи — виконавець головної ролі Ніколас Кейдж. У його творчому доробку понад 120 ігрових фільмів. Зйомки проходили влітку 2022 року у Лас-Вегасі.

Бентежна ніч (США)

Бойовик та трилер зняв сценарист та режисер Ніл Лабут, номінант на здобуття Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю 2000 року. Останні його успішні роботи — серіали "Мілліарди", "Біллі та Біллі". Для виконання головної жіночої ролі запросили Меггі Кью, у творчому доробку якої майже 80 фільмів та серіалів.

Батько (Україна)

Кримінальна драма є дебютною режисерською роботою Олександра Кобзаря. Також він став продюсером фільму та зіграв головну роль. Він взяв участьу зйомках 45 фільмах та серіалах ("Поводир", "Скажене весілля"). Над своєю новою стрічкою Кобзар працював, починаючи з 2019 року. Говорить, що натхнення черпав, аналізуючи стосунки з власним батьком та осмислюючи значення зв'язків між поколіннями.

Спершу на головну роль розглядався Сергій Міхалок (гурт Brutto), однак у той період він повністю посвятив собі музиці. Знімальна група наполягла, щоби головну роль грав сам Кобзар.

Павутиння (США)

За сюжетом фільму жахів, 9-річний Пітер щоночі прокидається від дивного стукоту по стінах своєї кімнати. Жодні скарги батькам не заспокоюють хлопчика. Попри усю реальність дивних звуків, мама переконує його, що це лише сон, а тато запевняє, що він нічого не чув. Страхи Пітера наростають з кожним днем, а реакція батьків наштовхує на думку, що вони і є винуватцями того, що відбувається.

Інші прем’єри

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки фільм "Барбі" зібрав грошей за перші вихідні в українському прокаті. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер майбутнього серіалу про суд Джонні Деппа та Ембер Герд.