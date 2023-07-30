Смогли ли киноновинки обогнать "Барби" и "Оппенгеймер" в прокате

Герои фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Фото: The Mary Sue

В мировой прокат вышла новинка от Disney, американская комедия ужасов "Особняк с привидениями". У продюсеров было ожидание, что она соберет большую кассу, чем "Барби" от компании Warner Bros. Pictures. И благодаря показателям сборов пятницы стало известно, обогнала ли новая комедия ленту о пластиковой кукле.

Об этом сообщает издание Variety.

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"Особняк с привидениями" режиссера Джастина Симьена занял третье место. Комедия с Розарио Довсон, Оуэном Уилсоном, Дэнни Девито, Джаредом Лето, Джейми Ли Кертис и другими звездами не смогла обойти в прокате не только суперхит "Барби", но и биографический фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана.

Лента о привидениях заработала 9,9 млн долларов в 3740 кинотеатрах США и Канады в день премьеры. Эксперты отмечают, что с производственным бюджетом в 150 млн долларов "Особняк с привидениями" станет еще одним разочарованием продюсеров Disney от летнего киносезона. Так, например, до этого "Русалочка" не смогла вызвать значительный резонанс за рубежом, а мультфильм "Стихии" и пятая часть франшизы об Индиане Джонсе собрали не столько, сколько ожидали кинобоссы.

Другие фильмы также не смогли обогнать суперхиты этого лета, "Барби" и "Оппенгеймер".

Кассовые сборы в США и Канаде за пятницу, 28 июня. Скриншот: Box Office Mojo.

О фильме "Особняк с привидениями"

Фэнтезийная комедия и детектив снята об одноименном аттракционе в парке Диснейленд. Первый такой открылся в 1969 году. Таких локаций всего пять в мире, и все они уникальны. Начало работы над фильмом было анонсировано в 2020 году. Основные съемки проходили в Новом Орлеане.

По сюжету мать-одиночка Габби вместе с 9-летним сыном заселяется в старый дом. Здесь наверняка есть привидения, поэтому она привлекает всех, кто только приходит ей в голову, чтобы очистить свое жилье от нечисти.

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