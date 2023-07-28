Суперхіт "Барбі" зібрав пів мільярда доларів за менш ніж тиждень прокату

Кадр з фільму "Барбі". Фото: Google

У світовому кінопрокаті, й українському зокрема, першу сходинку вже тиждень займає стрічка "Барбі" режисерки Грети Ґервіг. Фільм встановив декілька рекордів. Продюсери підбивають підсумки бокс-офісу за перші сім днів.

Про це повідомляє видання Max Blizz.

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Світові збори стрічки про відомих пластикових ляльок з Марго Роббі та Раяном Ґослінґом в головних ролях перевищили 530 мільйонів доларів. У вівторок "Барбі" заробила у США 26 мільйонів доларів, встановивши рекорд серед картин Warner Bros. зі зборів в цей день тижня. До цього найкращий результат належав "Аквамену" — 21,98 млн доларів.

Ще до початку прокату, головна Барбі, австралійська кінозірка Марго Роббі пообіцяла продюсерам картини збори понад мільярд доларів. 33-річна акторка зажди була впевнена в успіху стрічки. Пізніше акторка визнала, що можливо переоцінила розмір виторгу.

А ось аналітики прогнозують, що збори "Барбі" все ж таки перевищать мільярд доларів. Це може статися ще до середини серпня. Відзначимо, що завдяки успіху "Барбі" та "Оппенгеймера" передостанній вікенд липня став четвертим за всю історію кінопрокату в США за розміром виторгу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Барбі нокаутувала "Аватар" в українському прокаті: скільки зібрала за перші вихідні. Також ми розповідали, що телеведуча Леся Нікітюк розвеселила українців продовженням свого Барбі-серіалу.