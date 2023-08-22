Читачі засудили Vogue за ейджизм

Моделі Кріссі Терлігнтон та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Читачі Vogue розкритикували журнал за фотошоп супермоделей, включаючи Сінді Кроуфорд, Лінду Євангелісту, Наомі Кемпбелл і Крісті Терлінгтон на обкладинці. Аудиторія обурена зневажливим ставленням до віку зірок.

Про це пише Daily Mail.

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Кожна людина недосконала

Навійдоміші моделі нещодавно об’єдналися для спільної обкладинки вересневого випуску Vogue. Однак Олександра Шульман, яка була редактором британського Vogue з 1992 по 2017 рік, сказалa, що публікація перетворила зірок на "мультяшні версії" самих себе.

Моделі Наомі Кемпбелл, Кріссі Терлігнтон, Лінда Євагнеліста та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Моделі Наомі Кемпбелл та Кріссі Терлінгтон. Фото: Vogue

"Чому їх потрібно було перетворити на пластикову версію самих себе, одягнути в похмурі костюми чорної вдови та обробити фотошопом, щоб вийшла мультяшна версія того, ким може бути гламурна літня жінка? Це особливо дивно, враховуючи, що Vogue нещодавно позиціонував себе як інклюзивний, відкидаючи думку про те, що традиційні стандарти краси мають відношення до вибору обкладинок. Ці жінки справді красиві. У молодості вони надихнули ціле покоління жінок мріяти про те, що вони могли б якимось чином наслідувати їх", — написала колишня редакторка.

Тим часом багато хто в соціальних мережах швидко погодилися з нею.

Читачі незадоволені новою обкладинкою. dailymail.co.uk

Читачі незадоволені новою обкладинкою. dailymail.co.uk

Читачі незадоволені новою обкладинкою. dailymail.co.uk

"Я вважаю, що це жахливе зображення цих красивих жінок у розквіті сил, і чому не показати їх у всій красі середнього віку?!".

"Давайте будемо чесними, Vogue і наполовину не такий чудовий, як був раніше!".

"Немає нічого поганого в тому, щоб бути старшим. Немає нічого поганого в недосконалості. Кожна людина абсолютно недосконала, і кожному потрібно прийняти це".

"Якби ми всі були ідеальними, яким би був світ. Мені було б цікаво знати, що думають люди", — пишуть коментатори у соціальній мережі.

Обкладинка була випущена через кілька місяців після того, як було оголошено, що головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул залишає свою посаду. Він вніс радикальні зміни в британський Vogue, і під його керівництвом журнал представив свою першу трансгендерну модель на обкладинці.

Також за його часів на обкладинці з’явився перший чоловік, номінант на "Оскар" актор Тімоті Шаламе, а активістка з обмеженими можливостями Шинейд Берк, як перша людина з обмеженими можливостями.

Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.

Нагадаємо, донька Гайді Клум знялась у сімейній відвертій фотосесії.