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Читатели осудили Vogue за эйджизм

22 августа 2023 15:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Читатели осудили Vogue за эйджизм
Модели Крис Терлигнтон и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Читатели Vogue раскритиковали журнал за фотошоп супермоделей, включая Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл и Кристи Терлингтон на обложке. Аудитория возмущена пренебрежительным отношением к возрасту звезд.

Об этом пишет Daily Mail.

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Каждый человек несовершенен

Самые известные модели недавно объединились для совместной обложки сентябрьского выпуска Vogue. Однако Александра Шульман, которая была редактором британского Vogue с 1992 по 2017 год, сказала, что публикация превратила звезд в "мультяшные версии" самих себя.

 

Модели Наоми Кэмпбелл, Крис Терлигнтон, Линда Евгнелиста и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue

 

Модели Наоми Кэмпбелл и Крис Терлингтон. Фото: Vogue

"Почему их нужно было превратить в пластиковую версию самих себя, одеть в мрачные костюмы черной вдовы и обработать фотошопом, чтобы получилась мультяшная версия того, кем может быть гламурная пожилая женщина? Это особенно удивительно, учитывая, что Vogue недавно позиционировал себя как инклюзивный, отвергающий мысль о том, что традиционные стандарты красоты имеют отношение к выбору обложек. Эти женщины действительно красивы. В молодости они вдохновили целое поколение женщин мечтать о том, что они могли бы каким-то образом подражать им", — написала бывшая редактор.

Тем временем многие в социальных сетях быстро согласились с ней.

 

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Читатели недовольны новой обложкой. dailymail.co.uk
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Читатели недовольны новой обложкой. dailymail.co.uk
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Читатели недовольны новой обложкой. dailymail.co.uk

"Я считаю, что это ужасное изображение этих красивых женщин в расцвете сил и почему не показать их во всей красоте среднего возраста?!".

"Давайте будем честными, Vogue и наполовину не так восхитителен, как был раньше!".

"Нет ничего плохого в том, чтобы быть старше. Нет ничего плохого в несовершенстве. Каждый человек несовершенен, и каждому нужно принять это".

"Если бы мы все были идеальными, каким бы был мир. Мне было бы интересно знать, что думают люди", — пишут комментаторы в социальной сети.

Обложка была выпущена через несколько месяцев после того, как было объявлено, что главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул покидает свой пост. Он внес радикальные изменения в британский Vogue и под его руководством журнал представил свою первую трансгендерную модель на обложке.

Также при нем на обложке появился первый мужчина, номинант на "Оскар" актер Тимоти Шаламе, а активистка с ограниченными возможностями Шинейд Берк, как первый человек с ограниченными возможностями.

Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.

Напомним, дочь Хайди Клум снялась в семейной откровенной фотосессии.

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