Чмерковський привітав дружину з річницею шлюбу та показав архівне відео з весілля

Хореограф Максим Чмерковський із дружиною. Фото: Instagram/maksimc

Зірка українського та американського танцполів Максим Чмерковський і його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, відзначають шосту річницю весілля. З цього приводу відомий уродженець Одеси зворушливо привітав кохану.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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43-річний Чмерковський опублікував архівне фото з весілля. Зіркова пара позує на тлі фонтану та пильно дивиться одне одному в очі. Разом зіркова пара вже 10 років.

"Це абсолютно найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. Я б одружувався з тобою кожен день у своєму житті, доки я буду... Ти знаєш решту. Сьогодні люблю тебе набагато більше, ніж у день нашого весілля, і навіть не можу зрозуміти, як це можливо. Тому що я чітко пам’ятаю, як вибухнув любов’ю, коли ти підійшла до мене. Крім того, переглядаючи наші весільні фотографії, я все ще дивуюся, наскільки ти чудово виглядаєш", — написав Максим.

Також Чмерковскьий показав підписникам архівне фото з весілля. На ньому його шафери виконують танець, а сам Максим співає на сцені. Чмерковський подякував друзям за підтримку та назвав весілля найкращою вечіркою свого життя.

Відзначимо, що шосту річницю весілля в народі називають "чавунною". Ця дата вважається першою "металевою" в житті родини. Чавун хоч і міцний на вигляд, та може розбитися навіть від легкого удару. Тому парі все ще потрібно вважати на мілкі сварки та шукати компроміси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Чмерковський вдруге став батьком. Також Чмерковський показав, як зі сльозами на очах перерізав пуповину сину.