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Зірка "Танців з зірками" Максим Чмерковський розсекретив ім'я новонародженого сина

22 червня 2023 13:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка "Танців з зірками" Максим Чмерковський розсекретив ім'я новонародженого сина
Хореограф Максим Чмерковський. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Міжнародний день батька, який цього року припав на 18 червня, зірка українського та американського танцполів Максим Чмерковський вдруге став батьком. Його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, народила хлопчика. У своїх соцмережах Максим вперше показав обличчя малюка та розсекретив його ім’я.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram танцюриста. 

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Молодший син Чмерковського

Зіркова парочка опублікувала фотографію, на якій малюк із закритими оченятами позує на камеру в стильному костюмчику. Поруч лежить табличка з його ім’ям. Максим та Пета назвали довгоочікуваного сина Ріо Джоном. 

"Ми дуже раді поділитися нашим хлопчиком з усіма вами. Шай (старший син зіркової пари. — Ред.) вже найкращий старший брат, і ми всі почуваємося дуже повноцінними. Життя гарне", — написали Чмерковський та Маргатройд. 

Про зіркову пару

Максим та Пета в офіційному шлюбі з 2017 року. Вони пережили як мінімум три викидні. Останній стався в жовтні 2021 року, коли Макс Чмерковський був на зйомках "Танці з зірками" в Україні. Жінка захворіла на COVID-19, саме це спричинило знесилення організму та втрату дитини. 

Через це у зіркового подружжя іноді відбувалися розмови про всиновлення хлопчика або дівчинки з Батьківщини Чмерковського. Разом з дружиною Максим виховує шестирічного сина Шая. Родина живе у США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Дженніфер Лопес співак Марк Ентоні, всьоме став батьком. Також ми розповідали, що у 83-річного американського актора Аль Пачіно народився син.

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