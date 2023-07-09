Чмерковский поздравил жену с годовщиной брака и показал архивное видео со свадьбы

Хореограф Максим Чмерковский с супругой. Фото: Instagram/maksimc

Звезда украинского и американского танцполов Максим Чмерковский и его супруга, хореограф Пета Маргатройд, отмечают шестую годовщину свадьбы. По этому поводу известный уроженец Одессы трогательно поздравил любимую.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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43-летний Чмерковский опубликовал архивное фото со свадьбы. Звездная пара позирует на фоне фонтана и внимательно смотрит друг другу в глаза. Вместе звездная пара уже 10 лет.

"Это абсолютно лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Я бы женился на тебе каждый день в своей жизни, пока я буду... Ты знаешь остальное. Сегодня люблю тебя гораздо больше, чем в день нашей свадьбы, и даже не могу понять, как это возможно. Потому что я четко помню, как разразился любовью, когда ты подошла ко мне. Кроме того, просматривая наши свадебные фотографии, я все еще удивляюсь, насколько ты прекрасно выглядишь", — написал Максим.

Также Чмерковский показал подписчикам архивное фото со свадьбы. На нем его шаферы исполняют танец, а сам Максим поет на сцене. Чмерковский поблагодарил друзей за поддержку и назвал свадьбу лучшей вечеринкой своей жизни.

Отметим, что шестую годовщину свадьбы в народе называют чугунной. Эта дата считается первой "металлической" в жизни семьи. Чугун хоть и крепок с виду, но может разбиться даже от легкого удара. Поэтому паре все еще нужно считаться с мелкими ссорами и искать компромиссы.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Чмерковский во второй раз стал отцом. Также Чмерковский показал, как со слезами на глазах перерезал пуповину сыну.