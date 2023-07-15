Чоловічий глянець оголосив конкурс на честь легендарної Памели Андерсон
Модель Памела Андерсон надихнула відомий чоловічий глянець на незвичний конкурс. Тепер кожна жінка може спробувати себе у ролі легендарної красуні з обкладинки.
Про це пише Daily Mail.
Легендарна білявка-рекордсменка
Памела Андерсон нещодавно відсвяткували 56 день народження. З цієї нагоди видання Playboy оголосило конкурс, в рамках якого всі охочі можуть відтворити легендарні обкладинки, для яких знімалася легендарна модель.
Андерсон — єдина модель в історії чоловічого глянцю, яка найчастіше прикрашала його обкладинку.
Модель сьогодні не дуже пишається своїм минулим.
"Коли знімалася для цього глянцю, не думала, що одного дня народжу дітей і вони будуть соромитися через мої зйомки. Але згодом подумала, що поговорю з ними, коли вони будуть у відповідному віці, та у мене ніколи не було на це шансу. Вони дізналися раніше", — розповіла зірка.
Цього року зірка серіалу 1990-х "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон знову приміряла свій легендарний образ. Цього разу акторка стала обличчям марки купальників Frankies Bikinis.
До речі, раніше Андерсон розповіла, що після зйомок у знаменитому серіалі залишила на пам'ять кілька червоних купальників. Один з них і досі вдягає час від часу.
Раніше акторка Меган Фокс знялась у оригінальній фотосесії та поділилась подробицями приватного життя.
Нагадаємо, актриса Різ Візерспун знялася для обкладинки модного журналу. Зірка приміряла вбрання від культовух модних марок у стильній фотосесії.