Чоловічий глянець оголосив конкурс на честь легендарної Памели Андерсон

Модель Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Модель Памела Андерсон надихнула відомий чоловічий глянець на незвичний конкурс. Тепер кожна жінка може спробувати себе у ролі легендарної красуні з обкладинки.

Про це пише Daily Mail.

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Памела Андерсон нещодавно відсвяткували 56 день народження. З цієї нагоди видання Playboy оголосило конкурс, в рамках якого всі охочі можуть відтворити легендарні обкладинки, для яких знімалася легендарна модель.

Андерсон — єдина модель в історії чоловічого глянцю, яка найчастіше прикрашала його обкладинку.

Памела Андерсон на сторінках гялнцю. Фото: Zuma Press/PA Images

Тепер кожна жінка може приміряти образ легендарної моделі. Фото: instagram.com/abby.alexis/

Памела Андерсон на обкладинці чоловічого журналу. Фото: instagram.com/madison.byrum/

Тепер кожна жінка може приміряти образ легендарної моделі. Фото: instagram.com/madison.byrum/

Памела Андерсон на обкладинці чоловічого журналу. Фото: instagram.com/carmenlattemua/

Тепер кожна жінка може приміряти образ легендарної моделі. Фото: instagram.com/carmenlattemua/

Модель сьогодні не дуже пишається своїм минулим.

"Коли знімалася для цього глянцю, не думала, що одного дня народжу дітей і вони будуть соромитися через мої зйомки. Але згодом подумала, що поговорю з ними, коли вони будуть у відповідному віці, та у мене ніколи не було на це шансу. Вони дізналися раніше", — розповіла зірка.

Цього року зірка серіалу 1990-х "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон знову приміряла свій легендарний образ. Цього разу акторка стала обличчям марки купальників Frankies Bikinis.

До речі, раніше Андерсон розповіла, що після зйомок у знаменитому серіалі залишила на пам'ять кілька червоних купальників. Один з них і досі вдягає час від часу.

Раніше акторка Меган Фокс знялась у оригінальній фотосесії та поділилась подробицями приватного життя.

Нагадаємо, актриса Різ Візерспун знялася для обкладинки модного журналу. Зірка приміряла вбрання від культовух модних марок у стильній фотосесії.