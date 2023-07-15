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Чоловічий глянець оголосив конкурс на честь легендарної Памели Андерсон

15 липня 2023 12:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Чоловічий глянець оголосив конкурс на честь легендарної Памели Андерсон
Модель Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Памела Андерсон надихнула відомий чоловічий глянець на незвичний конкурс. Тепер кожна жінка може спробувати себе у ролі легендарної красуні з обкладинки.

Про це пише Daily Mail.

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Памела Андерсон нещодавно відсвяткували 56 день народження. З цієї нагоди видання Playboy оголосило конкурс, в рамках якого всі охочі можуть відтворити легендарні обкладинки, для яких знімалася легендарна модель.

Андерсон — єдина модель в історії чоловічого глянцю, яка найчастіше прикрашала його обкладинку.

 

Памела Андерсон на сторінках гялнцю. Фото: Zuma Press/PA Images

 

Тепер кожна жінка може приміряти образ легендарної моделі. Фото: instagram.com/abby.alexis/

 

Памела Андерсон на обкладинці чоловічого журналу. Фото: instagram.com/madison.byrum/ 

 

Тепер кожна жінка може приміряти образ легендарної моделі. Фото: instagram.com/madison.byrum/

 

Памела Андерсон на обкладинці чоловічого журналу. Фото: instagram.com/carmenlattemua/

 

Тепер кожна жінка може приміряти образ легендарної моделі. Фото: instagram.com/carmenlattemua/

Модель сьогодні не дуже пишається своїм минулим.

"Коли знімалася для цього глянцю, не думала, що одного дня народжу дітей і вони будуть соромитися через мої зйомки. Але згодом подумала, що поговорю з ними, коли вони будуть у відповідному віці, та у мене ніколи не було на це шансу. Вони дізналися раніше", — розповіла зірка.

Цього року зірка серіалу 1990-х "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон знову приміряла свій легендарний образ. Цього разу акторка стала обличчям марки купальників Frankies Bikinis. 

До речі, раніше Андерсон розповіла, що після зйомок у знаменитому серіалі залишила на пам'ять кілька червоних купальників. Один з них і досі вдягає час від часу.

Раніше акторка Меган Фокс знялась у оригінальній фотосесії та поділилась подробицями приватного життя.

Нагадаємо, актриса Різ Візерспун знялася для обкладинки модного журналу. Зірка приміряла вбрання від культовух модних марок у стильній фотосесії.

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