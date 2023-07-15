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Мужской глянец объявил конкурс в честь легендарной Памелы Андерсон

15 июля 2023 12:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мужской глянец объявил конкурс в честь легендарной Памелы Андерсон
Модель Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Памела Андерсон вдохновила известный мужской глянец на необычный конкурс. Теперь каждая женщина может попробовать себя в роли легендарной красавицы с обложки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Памела Андерсон недавно отпраздновали 56-й день рождения. По этому случаю издание Playboy объявило конкурс, в рамках которого все желающие могут воспроизвести обложку, для которой снималась легендарная модель.

Андерсон — единственная модель в истории мужского глянца, которая чаще всего украшала его обложку.

 

Памела Андерсон на страницах глянца. Фото: Zuma Press/PA Images

 

Теперь каждая женщина может примерить образ легендарной модели. Фото: instagram.com/abby.alexis/

 

Памела Андерсон на обложке мужского журнала. Фото: instagram.com/madison.byrum/

 

Теперь каждая женщина может примерить образ легендарной модели. Фото: instagram.com/madison.byrum/

 

Памела Андерсон на обложке мужского журнала. Фото: instagram.com/carmenlattemua/

 

Теперь любая женщина может примерить образ легендарной модели. Фото: instagram.com/carmenlattemua/

Модель сегодня не очень гордится своим прошлым.

"Когда снималась для этого глянца, не думала, что однажды рожу детей и они будут стесняться из-за моих съемок. Но со временем думала, что поговорю с ними, когда они будут в соответствующем возрасте, но у меня никогда не было на это шанса. Они узнали раньше", — рассказала звезда.

В этом году звезда сериала 1990-х "Спасатели Малибу" Памела Андерсон снова примерила свой легендарный образ. В этот раз актриса стала лицом марки купальников Frankies Bikinis.

Кстати, ранее Андерсон рассказала, что после съемок в знаменитом сериале оставила на память несколько красных купальников. Один из них до сих пор надевает время от времени.

Ранее актриса Меган Фокс снялась в оригинальной фотосессии и поделилась подробностями частной жизни.

Напомним, актриса Риз Уизерспун снялась для обложки модного журнала. Звезда примеряла наряды от культовых модных марок в стильной фотосессии.

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