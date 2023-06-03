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Муж Ани Лорак снова женился: первые фото со свадьбы

3 июня 2023 16:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Муж Ани Лорак снова женился: первые фото со свадьбы
Свадьба Лилии и Мурата Налчаджиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бизесмен и экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и его любимая Лилия сыграли свадьбу в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование.

Фото супруги выложили на своих страницах в Instagram.

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Экс-муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу пошел под венец с визажисткой Лилией в Конча-Заспе. Первые кадры по свадьбе запостили гости и молодожены в соцсетях.

Эксмуж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Экс-муж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Эксмуж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Экс-муж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Эксмуж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Экс-муж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Эксмуж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Экс-муж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Эксмуж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/
Экс-муж Ани Лорак женился снова. Фото: instagram.com/muratnalca/

Невеста была одета в длинное нежное платье-рыбку. Бизнесмен выбрал синий костюм. Локация под открытым небом была украшена белыми розами.

Мурат и Лилия вместе почти два с половиной года. Бизнесмен сделал романтическое предложение любимой в 2021 году.

Кстати, у экс-супруга Ани Лорак есть турецкое гражданство, но он не захотел выезжать из Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Внимание многих привлек загадочный дрон с именем владелицы украинского гражданства, певицы Ани Лорак. Писали, что он был приобретен на деньги так называемого фонда мести артистки. В соцсетях украинцы потролили певицу.

Владелица украинского гражданства певица Ани Лорак в Международный день защиты детей на камеру вручила стиральную машину беженцам из Донбасса в Подмосковье.

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