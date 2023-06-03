Муж Ани Лорак снова женился: первые фото со свадьбы
Бизесмен и экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и его любимая Лилия сыграли свадьбу в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование.
Фото супруги выложили на своих страницах в Instagram.
Бизнесмен женился на визажистке
Экс-муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу пошел под венец с визажисткой Лилией в Конча-Заспе. Первые кадры по свадьбе запостили гости и молодожены в соцсетях.
Невеста была одета в длинное нежное платье-рыбку. Бизнесмен выбрал синий костюм. Локация под открытым небом была украшена белыми розами.
Мурат и Лилия вместе почти два с половиной года. Бизнесмен сделал романтическое предложение любимой в 2021 году.
Кстати, у экс-супруга Ани Лорак есть турецкое гражданство, но он не захотел выезжать из Украины после полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Внимание многих привлек загадочный дрон с именем владелицы украинского гражданства, певицы Ани Лорак. Писали, что он был приобретен на деньги так называемого фонда мести артистки. В соцсетях украинцы потролили певицу.
Владелица украинского гражданства певица Ани Лорак в Международный день защиты детей на камеру вручила стиральную машину беженцам из Донбасса в Подмосковье.