Чоловік Анни Трінчер став амбасадором відомого футбольного клубу: реакція соцмереж

Блогер та бізнесмен Олександр Волошин. Фото: Instagram/fc.ruh.lviv

Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер та бізнесмен Олександр Волошин став амбасадором українського футбольного клубу "Рух", що представляє місто Львів. Втім на цю новину користувачі соцмереж відреагували по різному.

Відповідні фото та відео з’явились в Instagram сторінках футбольного клубу та блогера.

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Подробиці

У футбольному клубі презентували відеовізитівку, на якому Волошин активно займається фізичними навантаженнями в спортзалі, а також тренується з футбольним м’ячем на полі в компанії невідомого супергероя.

"Рух" не стали писати додатку інформацію про співпрацю з блогером. Лише зазначили, що "кампанія гучних медіатрансферів продовжується". Куди більше у своїх соцмережах з цього приводу висловився сам Волошин. Він зазначив, що з восьми років грає у футбол. Ба більше — його перший бізнес був пов’язаний саме з цим видом спорту.

За словами Олександра, в дитинстві він дуже мріяв стати професійним футболістом, але не склалось через травми. Він намагався створити свою команду, але немає на це часу.

"Саме тому коли мені прийшло запрошення стати амбасадором ФК "Рух" я одразу погодився! Так, я не став професійним футболістом, але я є причетним до професійного клубу який неймовірними темпами розвиває український футбол. "Рух" зараз грає в УПЛ і знаходиться на провідних позиціях! Це команда у якої одна з найкращих футбольних баз в Україні і яка з часом буду вирощувати українських Мессі і Роналду! Тому з гордістю заявляю, що я тепер є частиною цієї команди", — заявив Олександр.

Реакція соцмереж

Як часто це буває, користувачі Instagram поділилися: більшість підтримали подібну ініціативу. Але чимало юзерів зазначили, що кандидатура Волошина недоречна. Як і витрати на подібні медійні кампанї під час війни.

Беруть всіх кого попало. Добре що я за Карпати

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Я так розумію скоро у кожного клубу УПЛ буде свій Волошин

Видно надто добре вам живеться, стільки грошей що нема куди дівати, тільки всяким гнидам роздаєте, які і без вас мають багато грошей. А притулки тварин ледве виживають!!! На фронті кожного дня купа жертв!!! Але вам пофіг, бо ваша хатка скраю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Волошин розсекретив доходи: скільки він заробляє на нерухомості. Також ми розповідали, що чоловік Анни Трінчер здійснив мрію її життя.