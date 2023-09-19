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Муж Анны Тринчер стал амбассадором известного футбольного клуба: реакция соцсетей

19 сентября 2023 06:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Муж Анны Тринчер стал амбассадором известного футбольного клуба: реакция соцсетей
Блогер и бизнесмен Александр Волошин. Фото: Instagram/fc.ruh.lviv
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Муж певицы Анны Тринчер, блогер и бизнесмен Александр Волошин стал амбассадором украинского футбольного клуба "Рух", представляющего город Львов. Впрочем, на эту новость пользователи соцсетей отреагировали по-разному.

Соответствующие фото и видео появились в Instagram страницах футбольного клуба и блогера.

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Подробности

В футбольном клубе презентовали видеовизитку, на которой Волошин активно занимается физическими нагрузками в спортзале, а также тренируется с футбольным мячом на поле в компании неизвестного супергероя.

"Рух" не стали писать детальную информацию о сотрудничестве с блогером. Только отметили, что "кампания громких медиатрансферов продолжается". Куда больше в своих соцсетях на этот счет высказался сам Волошин. Он отметил, что с восьми лет играет в футбол. Более того, его первый бизнес был связан именно с этим видом спорта.

По словам Александра, в детстве он очень мечтал стать профессиональным футболистом, но не сложилось из-за травм. Он пытался создать свою команду, но на это нет времени.

"Именно поэтому когда мне пришло приглашение стать амбассадором ФК "Рух" я сразу согласился! Да, я не стал профессиональным футболистом, но я причастен к профессиональному клубу который невероятными темпами развивает украинский футбол. "Рух" сейчас играет в УПЛ и находится на ведущих позициях! Это команда, у которой одна из лучших футбольных баз в Украине и которая со временем буду выращивать украинских Месси и Роналду! Поэтому с гордостью заявляю, что я теперь являюсь частью этой команды", — заявил Александр.

Реакция соцсетей

Как часто это бывает, пользователи Instagram разделились: большинство поддержали подобную инициативу. Но многие юзеры отметили, что кандидатура Волошина неуместна. Как и расходы на подобные медиакампании во время войны.

  • Берут всех кого попало. Хорошо что я за "Карпаты"
  • Блогеры миллионерами становятся. А парни из села жизнь отдают
  • Я так понимаю скоро у каждого клуба УПЛ будет свой Волошин
  • Видно слишком хорошо вам живется, столько денег, что некуда девать, только всяким гнидам раздаете, которые и без вас много денег. А приюты животных едва выживают! На фронте каждый день куча жертв!!! Но вам пофиг, потому что ваш домик краю.

Напомним, ранее мы писали, что Волошин рассекретил доходы: сколько он зарабатывает на недвижимости. Также мы рассказывали, что муж Анны Тринчер осуществил мечту о ее жизни.

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