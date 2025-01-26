Чоловік Анни Жук звернувся до шанувальників блогерки на тлі трагедії

Українська блогерка Анна Жук. Фото: Instagram

Чоловік відомої української блогерки Анни Жук Володимир Більовцов, яка 24 січня загинула в ДТП на трасі Харків-Київ, вперше вийшов на зв'язок після смертельної ДТП. Багатьох шанувальників блогерки налякали його слова.

Про це чоловік написав на своїй сторінці Instagram.

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Володимир Більовцов, який був за кермом під час трагічної аварії, зізнався, що досі не може повірити в те, що його дружини немає. Чоловік налякав шанувальників блогерки через те, що натякнув на самогубство. Вони закликали його не робити цього, адже в подружжя залишилось троє синів.

"До швидкої зустрічі, моя кохана людина. Не можу повірити, що це правда. Якби можна було відмотати час назад і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Люблю навічно! Царство небесне, кохана", — написав Володимир.

У поліції розкрили деталі моторошної ДТП та повідомили, що чоловік загиблої йшов на обгін та врізався у вантажівку.

Вже 26 січня Анну Жук провели в останню путь у Харкові. На похорон прийшли рідні, близькі та шанувальники.