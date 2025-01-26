Чоловік Анни Жук звернувся до шанувальників блогерки на тлі трагедії

Чоловік блогерки Анни Жук вперше після аварії вийшов на зв'язок
Чоловік відомої української блогерки Анни Жук Володимир Більовцов, яка 24 січня загинула в ДТП на трасі Харків-Київ, вперше вийшов на зв'язок після смертельної ДТП. Багатьох шанувальників блогерки налякали його слова.
Про це чоловік написав на своїй сторінці Instagram.
Чоловік Анни Жук про страшну трагедію
Володимир Більовцов, який був за кермом під час трагічної аварії, зізнався, що досі не може повірити в те, що його дружини немає. Чоловік налякав шанувальників блогерки через те, що натякнув на самогубство. Вони закликали його не робити цього, адже в подружжя залишилось троє синів.
"До швидкої зустрічі, моя кохана людина. Не можу повірити, що це правда. Якби можна було відмотати час назад і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Люблю навічно! Царство небесне, кохана", — написав Володимир.
У поліції розкрили деталі моторошної ДТП та повідомили, що чоловік загиблої йшов на обгін та врізався у вантажівку.
Вже 26 січня Анну Жук провели в останню путь у Харкові. На похорон прийшли рідні, близькі та шанувальники.
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