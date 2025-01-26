Муж Анны Жук обратился к поклонникам блогера на фоне трагедии

Украинский блогер Анна Жук. Фото: Instagram

Муж известного украинского блогера Анны Жук Владимир Билевцов, которая 24 января погибла в ДТП на трассе Харьков-Киев, впервые вышел на связь после смертельного ДТП. Многих поклонников блогера напугали его слова.

Об этом мужчина написал на своей странице Instagram.

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Владимир Билевцов, который был за рулем во время трагической аварии, признался, что до сих пор не может поверить в то, что его жены уже нет. Мужчина напугал поклонников блогера из-за того, что намекнул на самоубийство. Они призвали его не делать этого, ведь у супругов осталось трое сыновей.

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда. Если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", — написал Владимир.

В полиции раскрыли детали жуткого ДТП и сообщили, что муж погибшей шел на обгон и врезался в грузовик.

Уже 26 января Анну Жук провели в последний путь в Харькове. На похороны пришли родные, близкие и поклонники.