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Муж блогера Анны Жук впервые после аварии вышел на связь

26 января 2025 16:30
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Муж Анны Жук обратился к поклонникам блогера на фоне трагедии
Украинский блогер Анна Жук. Фото: Instagram
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Муж известного украинского блогера Анны Жук Владимир Билевцов, которая 24 января погибла в ДТП на трассе Харьков-Киев, впервые вышел на связь после смертельного ДТП. Многих поклонников блогера напугали его слова.

Об этом мужчина написал на своей странице Instagram.

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Владимир Билевцов, который был за рулем во время трагической аварии, признался, что до сих пор не может поверить в то, что его жены уже нет. Мужчина напугал поклонников блогера из-за того, что намекнул на самоубийство. Они призвали его не делать этого, ведь у супругов осталось трое сыновей.

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда. Если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", — написал Владимир.

В полиции раскрыли детали жуткого ДТП и сообщили, что муж погибшей шел на обгон и врезался в грузовик. 

Уже 26 января Анну Жук провели в последний путь в Харькове. На похороны пришли родные, близкие и поклонники.

ДТП смерть Харьков соцсети любовь

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