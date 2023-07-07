Муж Бритни Спирс гневно прокомментировал ее избиение.

Певица Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Муж певицы Бритни Спирс, получившей оплеуху от охранника известного спортсмена, прокомментировал инцидент. Сэм Асгари возмутился ситуацией, которая произошла с его супругой.

Соответствующий пост Сэм разместил в своем Instagram.

Читайте также:

Ни разу не обидела фаната

На днях певица Бритни Спирс увидела в Лас-Вегасе известного игрока НБА Виктора Вембаньяма, играющего за команду "Сан-Антонио Сперс". Спирс хотела сделать фото со спортсменом, но охранник грубо оттолкнул певицу и ударил по лицу.

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари прокомментировал скандал вокруг его жены. Фото: instagram.com/samasghari/

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари прокомментировал скандал вокруг его жены. Фото: instagram.com/samasghari/

"Я против насилия в любом проявлении, за исключением самозащиты или защиты того, кто слабее. Но защита любой женщины, особенно моей жены, не подлежит дискуссии. Я считаю свою реакцию сдержанной, учитывая произошедшее, и я надеюсь, что мужчина, о котором идет речь, усвоит урок и изменит свое пренебрежение к женщинам. Спасибо за поддержку", — прокомментировал Асгари.

Также супруг впоследствии добавил, что его жена за 25 лет своей успешной карьеры ни разу не обидела поклонника.

СМИ утверждают, что полиция получила заявление по этому делу.

Напомним, муж артистки Сэм Асгари поздравил ее с первой годовщиной брака.

Ранее Бритни Спирс порадовала фанатов очередным видео, на котором демонстрирует фигуру и хорошее настроение. Артистка позировала в океанских волнах в желтом бикини.