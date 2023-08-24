Чоловік Брітні Спірс після заяви про розлучення з'їхав у розкішні апартаменти
Сем Асгарі переїхав до розкішного помешкання. Після новини про розставання з Брітні Спірс чоловік обрав розкішні апартаменти.
Про це пише Daily Mail.
Чоловік Брітні Спірс обрав нове житло
Розкішна 40-поверхова будівля має критий і відкритий басейни, фітнес-центр, кінотеатр, тенісні корти, кухню шеф-кухаря просто неба, ігрову кімнату та "оздоровчу студію", де роблять ін’єкції ботокса.
З такими зручностями оренда недешева. Квартири коштують 10 000-65 000 доларів на місяць.
Сем Асгарі минулого тижня подав на розлучення з Брітні Спірс, посилаючись на непримиренні розбіжності.
Пара одружилася менш ніж через рік після того, як 13-річна опіка над Брітні її батька була припинена.
"Іноді Брітні могла сперечатися, але відчувала, що Сем не дозволяє їй робити багато речей без нього", — сказав інсайдер.
Брітні відчула, що їхні стосунки змінилися, коли її звільнили з під опіки.
За словами інсайдера, Брітні вважала, що Сем не в змозі впоратися з її новим бажанням свободи.
"Брітні хотіла прийняти свою свободу, і відчувала, що Сем не впорається з цим. Брітні ніколи не дозволить іншій людині контролювати себе, і вона відчувала, що це почало повторюватися", — розповів інсайдер.
Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.
Раніше ми розповідали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.