Чоловік Брітні Спірс після заяви про розлучення з'їхав у розкішні апартаменти

Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Сем Асгарі переїхав до розкішного помешкання. Після новини про розставання з Брітні Спірс чоловік обрав розкішні апартаменти.

Про це пише Daily Mail.

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Розкішна 40-поверхова будівля має критий і відкритий басейни, фітнес-центр, кінотеатр, тенісні корти, кухню шеф-кухаря просто неба, ігрову кімнату та "оздоровчу студію", де роблять ін’єкції ботокса.

З такими зручностями оренда недешева. Квартири коштують 10 000-65 000 доларів на місяць.

Сем Асгарі минулого тижня подав на розлучення з Брітні Спірс, посилаючись на непримиренні розбіжності.

Пара одружилася менш ніж через рік після того, як 13-річна опіка над Брітні її батька була припинена.

"Іноді Брітні могла сперечатися, але відчувала, що Сем не дозволяє їй робити багато речей без нього", — сказав інсайдер.

Брітні відчула, що їхні стосунки змінилися, коли її звільнили з під опіки.

За словами інсайдера, Брітні вважала, що Сем не в змозі впоратися з її новим бажанням свободи.

"Брітні хотіла прийняти свою свободу, і відчувала, що Сем не впорається з цим. Брітні ніколи не дозволить іншій людині контролювати себе, і вона відчувала, що це почало повторюватися", — розповів інсайдер.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.

Раніше ми розповідали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.