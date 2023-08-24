Мужчина Бритни Спирс после заявления о разводе съехал в роскошные апартаменты

Мужчина Бритни Спирс Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Сэм Асгари переехал в новое жилье. После новости о расставании с Бритни Спирс ее супруг выбрал роскошные апартаменты.

Об этом пишет Daily Mail.

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Роскошное 40-этажное здание имеет крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, кинотеатр, теннисные корты, кухню с шеф-поваром под открытым небом, игровую комнату и "оздоровительную студию", где делают инъекции ботокса.

С такими удобствами аренда недешевая. Квартиры стоят 10 000–65 000 долларов в месяц.

Сэм Асгари на прошлой неделе подал на развод с Бритни Спирс, ссылаясь на непримиримые разногласия.

Пара сыграла свадьбу менее чем через год после того, как 13-летняя опека над Бритни ее отца была прекращена.

"Иногда Бритни могла спорить, но чувствовала, что Сэм не позволяет ей делать многое без него", — сказал инсайдер.

Бритни почувствовала, что их отношения изменились, когда ее освободили из-под опеки.

По словам инсайдера, Бритни считала, что Сэм не в состоянии справиться с ее новым желанием свободы.

"Бритни хотела принять свою свободу, и чувствовала, что Сэм не справится с этим. Бритни никогда не позволит другому человеку контролировать себя, и она чувствовала, что это начало повторяться", — рассказал инсайдер.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.

Ранее мы рассказывали, какое состояние Бритни и на что претендует ее муж , подавший на развод.