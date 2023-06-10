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Муж Бритни Спирс поздравил ее с первой годовщиной свадьбы

10 июня 2023 20:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мужчина Бритни Спирс поздравил ее с первой годовщиной свадьбы.
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари празднуют первую годовщину бракосочетания. По этому случаю актер и фитнес-тренер поздравил певицу.

Видео со свадебной церемонии, состоявшейся год назад, Асгари опубликовал в Instagram.

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Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

 

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

На видео счастливые Бритни Спирс и Сэм Асгари стоят у алтаря, позируют в карете и целуются на балконе.

В течение этого года пара неоднократно становилась героями светской хроники из-за своих ссор.

Бритни Спирс встретила Сэма Асгари во время съемок своего клипа. В 2021 году пара обручилась. Именно Асгари поддержал певицу во время ее суда с отцом.

"Мой отец всегда говорил мне, что я слишком толстая! Я никогда не чувствовала себя достаточно красивой, я думаю, что меня всегда пугало, что мой отец может что-то сделать. Я выглядела непривлекательной, не чувствовала себя в собственной коже", — говорит певица и добавляет, что отец заставлял ее чувствовать себя хуже собаки.

После того, как Спирс выиграла суд, они с Асгари поженились.

Ранее Бритни Спирс была замужем за Джейсоном Александом и Кевином Федерляйном, от которого родила двух сыновей.

Напомним, бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн попал в скандальную историю. Мужчина задолжал кругленькую сумму за обучение своих детей.

Ранее стало известно, что первый муж Спирс, который в день свадьбы с фитнес-тренером ворвался к ней в дом с ножом в тюремном комбинезоне, снова женился.

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