Мужчина Бритни Спирс поздравил ее с первой годовщиной свадьбы.

Муж Бритни Спирс поздравил ее с первой годовщиной свадьбы
Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари празднуют первую годовщину бракосочетания. По этому случаю актер и фитнес-тренер поздравил певицу.
Видео со свадебной церемонии, состоявшейся год назад, Асгари опубликовал в Instagram.
На видео счастливые Бритни Спирс и Сэм Асгари стоят у алтаря, позируют в карете и целуются на балконе.
В течение этого года пара неоднократно становилась героями светской хроники из-за своих ссор.
Бритни Спирс встретила Сэма Асгари во время съемок своего клипа. В 2021 году пара обручилась. Именно Асгари поддержал певицу во время ее суда с отцом.
"Мой отец всегда говорил мне, что я слишком толстая! Я никогда не чувствовала себя достаточно красивой, я думаю, что меня всегда пугало, что мой отец может что-то сделать. Я выглядела непривлекательной, не чувствовала себя в собственной коже", — говорит певица и добавляет, что отец заставлял ее чувствовать себя хуже собаки.
После того, как Спирс выиграла суд, они с Асгари поженились.
Ранее Бритни Спирс была замужем за Джейсоном Александом и Кевином Федерляйном, от которого родила двух сыновей.
Напомним, бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн попал в скандальную историю. Мужчина задолжал кругленькую сумму за обучение своих детей.
Ранее стало известно, что первый муж Спирс, который в день свадьбы с фитнес-тренером ворвался к ней в дом с ножом в тюремном комбинезоне, снова женился.