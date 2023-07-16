Мужчина Бритни Спирс проигнорировал ее фирменные танцы в купальнике.

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс порадовала фанатов очередной порцией танцев. Но муж артистки, очевидно, уже мало на них обращает внимание.

Об этом свидетельствует сообщение звезды в ее Instagram.

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На видео Спирс, как всегда, беззаботно танцует в купальнике под песню Мадонны. Но, если присмотреться, то можно увидеть позади артистки ее мужа, актера и фитнес-тренера Сэма Асгари, сидящего на диване, который что-то рассматривает на телефоне и не обращает внимания на свою жену.

Перед тем как записывать очередное видео, Спирс вернулась с прогулки верхом. По словам артистки, она пережила невероятный опыт, так что танцы отражают ее хорошее настроение.

"Впервые проехалась верхом на пляже!!! Очень было страшно, но никогда не чувствовала себя более живой", — поделилась звезда с фолловерами.

Позже певица поделилась другим видео, прокомментировав его уже довольно серьезно.

Бритни Спирс предупредила, что может быть самой злой женщиной в мире. Фото: instagram.com/britneyspears/

"Соль лечит все раны! Я была на океане вчера часами! Смешно, что нам всем говорят, что взрослым нужно расти! Океан всегда пробуждает моего внутреннего ребенка, и это самый большой вызов для меня, чтобы сохранить женщину в себе, пока я писала книгу! Мир может сделать вас горьким и холодным! Я играла с детьми во время этого путешествия. Прочитав книгу, большинство, наверное, скажут, что она должна быть самой злой женщиной после того, что она пережила, и это так! Я должен быть, но после всего этого, я научилась мириться с этим. Я не хочу быть самовольным человеком, который воспринимает себя слишком серьезно! Моя жизнь была нелегкой, но с другой стороны я знаю, что меня любят!100 процентов за 2 секунды, если ты меня разозлишь, я смогу стать самой злой женщиной в мире! Оставайтесь счастливыми, люди, жизнь слишком коротка!", — посоветовала Спирс.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс готовится к презентации собственных мемуаров. Стала известна дата релиза долгожданной книги, ее название, обложка и цена.

Напомним, супруг певицы Бритни Спирс прокомментировал ее избиение. Сэм Асгари возмутился ситуацией, которая произошла с его женой.