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Муж Бритни Спирс развеял слухи об их разводе

13 мая 2023 18:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мужчина Бритни Спирс развеял слухи об их разводе
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В последнее время все чаще стали появляться слухи о расставании певицы Бритни Спирс с мужем. Возлюбленный артистки, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари наконец-то порадовал фолловеров совместной фотографией с женой.

Фото поделился в своем Instagram.

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На фото певица позирует с мужчиной на фоне живописного пейзажа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Sam Asghari (@samasghari)

"Во время хайкинга с моей женщиной", — подписал Асгари фотографию.

Недавно поклонники пары начали волноваться за их семейное счастье, так как Бритни Спирс заметили без обручального кольца во время путешествия на Гавайи. В свою очередь Асгари также снял свое кольцо во время визита в Атланту.

Представитель звезды заверил, что тот это сделал из-за роли в кино, и что у пары нет проблем в браке.

Напомним, певица Бритни Спирс готовится к презентации своих мемуаров. В них она расскажет скандальные подробности о романе с ирландским киноактером Колином Фарреллом.

Ранее стало известно, что первый муж Спирс, который в день свадьбы с фитнес-тренером ворвался к ней в дом с ножом в тюремном комбинезоне, снова женился.

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