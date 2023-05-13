Мужчина Бритни Спирс развеял слухи об их разводе

Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari

В последнее время все чаще стали появляться слухи о расставании певицы Бритни Спирс с мужем. Возлюбленный артистки, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари наконец-то порадовал фолловеров совместной фотографией с женой.

Фото поделился в своем Instagram.

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Счастливы в браке

На фото певица позирует с мужчиной на фоне живописного пейзажа.

"Во время хайкинга с моей женщиной", — подписал Асгари фотографию.

Недавно поклонники пары начали волноваться за их семейное счастье, так как Бритни Спирс заметили без обручального кольца во время путешествия на Гавайи. В свою очередь Асгари также снял свое кольцо во время визита в Атланту.

Представитель звезды заверил, что тот это сделал из-за роли в кино, и что у пары нет проблем в браке.

Напомним, певица Бритни Спирс готовится к презентации своих мемуаров. В них она расскажет скандальные подробности о романе с ирландским киноактером Колином Фарреллом.

Ранее стало известно, что первый муж Спирс, который в день свадьбы с фитнес-тренером ворвался к ней в дом с ножом в тюремном комбинезоне, снова женился.