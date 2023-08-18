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Муж Бритни Спирс сделал первое официальное заявление по разводу: "Дерьмо случается"

18 августа 2023 07:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Муж Бритни Спирс сделал первое официальное заявление по разводу: "Дерьмо случается"
Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Фото: Instagram/samasghari
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После суток молчания американский актер и модель Сэм Асгари вышел на связь в социальных сетях. 29-летний красавчик, который родом из Ирана, официально подтвердил развод с певицей Бритни Спирс.

Соответствующая сториз появилась в его Instagram.

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Подробности

После головокружительного ряда претензий Асгари выпустил несколько более мягкое заявление. В нем он не назвал имя Бритни. Упоминал ее как "жена" и "она".

"После 6 лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы сохраним любовь и уважение, которые имеем друг к другу, и я всегда желаю ей всего наилучшего. Дерьмо случается. Запрос о конфиденциальности кажется смешным, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрыми и вдумчивыми", — написал он.

Заявление мужа Бритни Спирс, Сэма Асгара. Скриншот: Instagram/samasghari

В свое время именно Сэм помог Бритни поверить в себя и выступить против отца, избавиться от его опеки. Но свободная жизнь изменила Спирс. Она все чаще стала появляться полураздетой в соцсетях, устраивать дикие танцы и скандалы дома.

По словам окружения Сэма, звездная жена подвела ему глаз, когда он спал. Также она его кусала и причиняла эмоциональный стресс. Также Спирс попросила сотрудника снять ее обнаженной на телефон и переспала с ним. Именно измены стали одной из причин развода. Шантажирует ли Асгари Бритни, пока неизвестно.

Синяк и укус от Бритни Спирс. Фото: Page Six

Спирс пока не давала публичных комментариев, но наняла голливудского адвоката по разводу Лауру Вассер, чтобы тот представлял ее интересы.

Ранее мы писали, что папарацци впервые увидели мужа актрисы Софии Вергары после громкого заявления о разводе. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс верхом на коне анонсировала необычную для себя покупку.

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