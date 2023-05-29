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Муж Гайди Клум устроил для нее пляжную фотосессию

29 мая 2023 17:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гайди Клум топлесс позировала для мужчины
Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Хайди Клум после своих ярких выходов на Каннском кинофестивале отправилась с мужем на отдых. Пара катается на яхте и загорает на Лазурном побережье.

Фото Хайди щедро постит на своей странице в Instagram.

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Муж модели Том Каулитц устроил для нее импровизированную фотосессию на пляже. На фото, которыми гордо поделилась Хайди, она позирует в черном бикини и нежится топлесс в компании любимого.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ранее модель была замужем за стилистом Риком Пипино. Затем закрутила роман с Флавио Бриаторе, от которого родила дочь Ленни. Кстати, девочка тоже пошла по стопам матери и стала моделью.

В 2005 году Хайди вышла замуж за певца Seal, в браке с которым родила двоих детей. Модель разошлась с музыкантом в 2014 году. Уже в 2019 году Клум вышла замуж за Тома Каулица.

Хайди и Том отпраздновали свадьбу на роскошной яхте Аристотеля Онассиса. На палубе Cristina O., аренда которой составила 521 000 фунтов стерлингов в неделю и на которой когда-то играли свою свадьбу Грейс Келли и князь Ренье. Им составили компанию дети Клум — Элен, Генри, Йохан и Лу, брат Тома Билл Каулитц и друзья.

Напомним, Хайди Клум появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в откровенном желтом платье бренда Zuhair Murad с пышными рукавами и вырезами в зоне декольте. Во время позирования перед камерами, из-за активной жестикуляции руками, Клум засветила сосок. Теперь пикантные фотографии супермодели активно обсуждают в соцсетях.

Ранее супермодель попала в громкий скандал, показав себя на футбольном матче с неприятной стороны своим поклонникам.

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