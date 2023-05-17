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Навіть нареченого показала: Камалія таємно вийшла заміж у Пакистані?

17 травня 2023 11:52
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи насправді Камалія таємно вийшла заміж – співачка миттєво зізналася
Українська співачка Камалія під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця, акторка, модель та найбагатша артистка країни Камалія звернулася до публіки. Популярна співачка відреагувала на те, що про неї пишуть журналісти, та висміяла те, що вона нібито таємно вийшла заміж у Пакистані.

Відповідну публікацію Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Обожнюю ці приголомшливі заголовки журналістів! Ось і пакистанські журналісти знайшли сенсацію Цитую: "Камалія таємно вийшла заміж у Пакистані? Судячи з фотографій, які потрапили в розпорядження пакистанських ЗМІ, популярна українська співачка Камалія таємно вийшла заміж за пакистанську мегазірку Сахіра Алі Бхагга. Фотографії злив друг, який побажав залишитися невідомим, якого запросили на весільну вечірку. Більш детальна інформація очікується і відстежуватиметься". Десь я це вже бачила)) Дякую, шановні журналісти, за увагу до мене", — написала Камалія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Численні користувачі мережі одразу ж підхопили це та почали залишати багато коментарів під публікацією української виконавиці. Люди почали писати позитивні думки, висміюючи те, що написала у своїй публікації Камалія.

"Без мене, мене женили А як Захур на це реагує?", "Новина для Вас це таємниця, а журналістам хліб, ну головне щоб у вас все добре було поруч, удачі вам, а також творчіх успіхів!!!!", "Камалия вас будут до пенсии выдавать замуж, а то и после))) такие шикарные женщины всегда ценятся!!!", "Ого, не лише наші журналюги всяке про вас видумають. Читала, що ваш чоловік забрав дітей, а вам лишив будинок", — написали люди в коментарях під публікацією Камалії.

Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська співачка Камалія оголосила про спільну поїздку за кордон із Мохаммадом Захуром.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Камалія показала свій розкішний будинок.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Камалія вирішила розлучитися зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром.

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