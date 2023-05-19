Камалія влаштувала запальні танці з чоловіком у Каннах на свій день народження

Співачка Камалія з чоловіком Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Вчора, 18 травня, співачка Камалія святкувала свій 46-й день народження. Артистка відправилася до французького міста Канни, де в компанії українців та чоловіка Захура, з яким розлучається, танцювала, веселилася та збирала гроші на благодійному вечорі української культури.

Судячи зі сторіз, які Камалія опублікувала у своєму Instagram, в неї прекрасні стосунки з пакистанським мільярдером.

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Подробиці

Гостями Ukrainian Fashion Film Festival, на якому виступала Камалія, стали сотні людей. Також на заході виступав фронтмен гурту "Воплі Відоплясова", Олег Скрипка, водночас як дизайнер Андре Тан робив селфі на Лазурному узбережжі та вів світські бесіди.

Але увага місцевої публіки була прикута до Камалії та Захура. Нещодавно зіркова пара приголомшила заявою, що після 20 років спільного життя вони розлучаються, але будуть спілкуватися заради доньок.

Втім, на дні народженні Захур вийшов на сцену з величезним букетом квітів та назвав Камалію коханою жінкою. Сама ж співачка, виконуючи один зі своїх треків, влаштувала запальні танці, під час яких пакистанський мільярдер обіймав поки що ще дружину за талію.

Камалія з чоловіком Захуром у Каннах. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Камалія з чоловіком Захуром у Каннах. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Зіркова пара більше не коментує своє розлучення. Втім подібні появи змушують деяких підписників Камалії засумніватися в щирості зіркової пари.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія відреагувала на чутки про таємне весілля у Пакистані. Також ми розповідали, що співак Alekseev зустрів день народження під час повітряної тривоги.