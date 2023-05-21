Муж Камалии, с которым она разводится, устроил ей сюрприз в Каннах

Певица Камалия с мужем Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Накануне певица Камалия отметила свой 46-й день рождения. Артистка сделала это в большой компании во французском городе Канны, где сейчас проходит известный международный кинофестиваль. Пока еще муж Камалии, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, устроил для звезды сюрприз.

Об этом певица рассказала в своем Instagram.

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Сюрприз для Камалии

Сначала певица выступила на благотворительном вечере украинской культуры Ukrainian Fashion Film Festival. Там она устроила зажигательные танцы и спела свои песни. А уже потом в компании друзей и мужа Захура, с которым разводится, продолжила празднование в другом месте.

"Отдельная благодарность Захуру за сюрприз! Ведь сейчас организовать праздничную вечеринку в Каннах, где проходит международный кинофестиваль, и даже найти свободный столик в ресторане практически невозможно. Уютный ресторан, шампанское, цветы и вкусный торт", — написала Камалия, и опубликовала фото и видео с вечеринкой.

Певица Камалия с мужем Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Певица Камалия в свой день рождения отпраздновала в Каннах. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Также Камалия поблагодарила фронтмена группы "Воплі Відоплясова", Олега Скрипку, за то, что он сыграл на аккордеоне и порадовал гостей вечеринки музыкальным сопровождением.

Отметим, что звездная пара больше не комментирует свой развод. Молчание на эту тему и совместное появление на публике без дочерей, ради которых Камалия и Захур продолжают общаться, заставили некоторых подписчиков артистки усомниться в искренности звездной пары.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия отреагировала на слухи о тайной свадьбе в Пакистане. Также мы рассказывали, что американская актриса Меган Фокс с бойфрендом впервые за долгое время появились на светском мероприятии.