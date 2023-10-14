Вагітна Кортні Кардаш'ян оголила живіт на обкладинці Vanity Fair

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

44-річна Кортні Кардаш'ян на сьомому місяці вагітності з'явилася на обкладинці Vanity Fair. Зірка дала велике інтерв'ю виданню, в якому розповіла про свій шлях до мрії бути знову мамою.

Фото з фотосесії Кортні показала у соціальній мережі.

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Кортні потрапила у лікарню нещодавно. Зірка ледь не втратила дитину. Відразу після успішної операції вона дозволила собі розслабитися та перестала хвилюватися.

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

"Тепер я щодня розмовляю з малюком, налаштована позитивно, тримаю голову прямо і багато молюся. Раніше я сприйняла вагітність як щось зрозуміле. Відчувати, як життя зароджується всередині мене, — це неймовірний досвід", — розповіла зірка реаліті-шоу.

Кардашьян також зізналася, що після двох років безуспішних спроб ЕКО вона завагітніла природним шляхом. А тим, хто критикує вагітність у її віці, Кортні відповідає:

"Мене не зачіпають ці коментарі. Як ви можете поставити під сумнів Божий план? Тому що саме так я сприймаю цю вагітність, яка настала, коли я і Тревіс вже й думати перестали про спільних дітей. Це сталося через рік після того, як ми зневірилися робити ЕКЗ", — сказала зірка реаліті-шоу.

Вона зізнавалася, що гормональна терапія перед ЕКЗ далася взнаки на її фізичному та психологічному здоров'ю.

Нещодавно Кортні розповіла про обмеження, яких їй доводилося дотримуватися кілька місяців через вагітність. Лікарі порадили їй не тренуватися, не займатися пілатесом, виключити каву, польоти.

Щодо стосунків із чоловіком, Кардаш'ян сказала: "Ми завжди знали, що ми більше ніж друзі. І оточення це теж знало: всі завжди говорили нам, що нам судилося бути разом, включаючи Кендал, Кім і Каньє. Сам Тревіс це сказав, але я довго тримала його на відстані, хоча під час пандемії ми багато часу проводили разом, з дітьми. Начебто ми обидва завжди це знали, але боялися".

У червні Кортні Кардаш'ян оголосила, що чекає на дитину від барабанщика групи Blink-182 Тревіса Баркера, за якого вона вийшла заміж торік. Ця дитина стане для пари першою. Кортні також виховує трьох дітей: 11-річну Пенелопу, 13-річного Мейсона та восьмирічного Рейна від попередніх стосунків зі Скоттом Дисіком, а у Тревіса є 19-річний син, 17-річна дочка та 24-річна падчерка від екс-дружини.

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