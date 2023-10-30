Муж Кортни Кардашьян прокомментировал слухи, что рассорил жену с сестрой Ким
Муж Кортни Кардашьян Тревис Баркер прокомментировал слухи о том, что его влюбленность в Ким Кардашьян почти 20 лет назад поссорила его жену Кортни с сестрой. Поводом для этого стало то, что в своих мемуарах 2016 года он называет Ким Кардашьян "обольстительной" и вспоминает, что следил за ней, несмотря на то, что встречался на тот момент с Пэрис Хилтон.
Об этом пишет Daily Mail.
Муж Кортни Кардашьян о конфликте
Тревис женат на сестре Ким Кардашьян Кортни, которая находится на позднем сроке беременности. И в последнее время у Кортни и Ким достаточно напряженные отношения.
"Вы рассказываете людям немного информации, и они сразу думают, что разгадали тайну "Вот почему они поссорились". Это просто смешно" , — заявил Баркер.
Он добавил, что рассказал о симпатии к Ким в терапевтических целях, и отметил, что после этого ему стало легче.
"Я рассказал об этом, чтобы забыть", — сказал он.
Напомним, беременная Кортни Кардашьян обнажила живот на обложке Vanity Fair.
Ранее Ким Кардашьян в платье-ночнушке и бриллиантах посетила модный показ Виктории Бекхэм.
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