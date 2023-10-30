Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Муж Кортни Кардашьян прокомментировал слухи, что рассорил жену с сестрой Ким arrow

Муж Кортни Кардашьян прокомментировал слухи, что рассорил жену с сестрой Ким

30 октября 2023 16:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Муж Кортни Кардашьян прокомментировал слухи, что рассорил жену с сестрой Ким
Кортни Кардашьян с мужем Тревисом Бейкером. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Муж Кортни Кардашьян Тревис Баркер прокомментировал слухи о том, что его влюбленность в Ким Кардашьян почти 20 лет назад поссорила его жену Кортни с сестрой. Поводом для этого стало то, что в своих мемуарах 2016 года он называет Ким Кардашьян "обольстительной" и вспоминает, что следил за ней, несмотря на то, что встречался на тот момент с Пэрис Хилтон.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Муж Кортни Кардашьян о конфликте

Тревис женат на сестре Ким Кардашьян Кортни, которая находится на позднем сроке беременности. И в последнее время у Кортни и Ким достаточно напряженные отношения.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Poosh (@poosh)

"Вы рассказываете людям немного информации, и они сразу думают, что разгадали тайну "Вот почему они поссорились". Это просто смешно" , — заявил Баркер.

Он добавил, что рассказал о симпатии к Ким в терапевтических целях, и отметил, что после этого ему стало легче.

"Я рассказал об этом, чтобы забыть", — сказал он.

Напомним, беременная Кортни Кардашьян обнажила живот на обложке Vanity Fair.

Ранее Ким Кардашьян в платье-ночнушке и бриллиантах посетила модный показ Виктории Бекхэм.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме