Наталья Денисенко рассказала, что думает о скандале с Остапчуком вокруг "10/10"

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Наталка Денисенко высказала свою позицию по поводу скандала вокруг проекта ведущего Владимира Остапчука. Актриса убеждена, что мужчинам обычно не важен такой вопрос, как бритье у женщин.

Об этом Наталка Денисенко рассказала в Instagram.

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Главное просто любить себя здоровой любовью

Актриса поделилась, что иногда женщины тоже бывают жестокими по отношению к женщинам, но, ее любимый никогда не думает о том, побрила ли она ноги, или нет.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Начиталась сообщений "10/10" и знаете что я подумала? Никто не виноват, что мужчины имеют какие-то свои предубеждения по поводу красоты…Иногда чаще женщины бывают более жестокие в высказываниях друг к другу…О травле подростками сверстников — я вообще молчу…веками общество навязывало какие-то формы и правила красоты и поведения…Мой муж вообще не замечает когда гладкие ножки, а когда нет. Зато четко замечает мое состояние, "блеск в глазах", мои чувства, энергию…Именно это замечают и окружающие", — комментирует актриса.

Звезда признается, что с детства чувствовала себя лучшей, и то, что ее любит весь мир.

"Для меня, главное просто любить себя здоровой любовью, не из-за эгоизму, а из-за заботы. Любить своего ребенка и учить, что красота может быть в разных формах и смыслах. Для меня, главное чувствовать себя! Расширять свое восприятие, и вместе с тем, научить, что каждый имеет право на свои предпочтения. И, конечно, питать в себе любовь к своим людям, а не разводить срачи", — убеждена Денисенко.

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.