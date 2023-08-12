Розкута Наталка Денисенко приміряла прозору сукню: чоловік-актор схвалив

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Після скандального випуску проекту ведучого Володимира Остапчука у мережі стало популярним серед жінок захоплюватися власною природньою красою. Акторка Наталка Денисенко теж не втрималася від допису на честь прекрасного.

Відео, на якому позує у прозорій сукні, акторка запостила в Instagram.

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Акторка Наталка Денисенко порадувала підписників відео, на якому позує у прозорій сукні без білизни. Вбрання ефектно підкреслює розкішне тіло зірки.

"Жінка — то є велика сила світу. Я тут трошки випала з інстажиття через шалене завантаження на роботі. Скажіть, актуальні вам роздуми про "10/10"? Бо є деякі думки", — прокомнетувала допис Денисенко.

Фоловери були в захваті від побаченого і запевнили акторку, що вона не 10/10, а 100000/100000. Допис вподобали Ольга Сумська, Леся Нікітюк та інші зіркові особи серед яких чоловік Денисенко, актор, який зараз перебуває у лавах ЗСУ, Андрій Федінчик.

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.