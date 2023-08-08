Чоловік обожнює: Геллі Беррі не впізнати з натуральною зачіскою
Акторка Геллі Беррі показала афро-селфі. Зірка майже не впізнавана з натуральною зачіскою.
Фото актриса опублікувала у своєму Instagram.
Натуральна краса
На знімку Беррі в піжамі та без макіяжу позує із кучерявим волоссям. Зірка зізналася, що її коханий у захваті від такої зачіски.
"Недільне фото…моєму чоловікові це подобається", — прокоментувала зірка образ і додала, що фоловери можуть "пересилати йому всі скарги", позначивши свого коханого Ван Ханта, музиканта-лауреата Греммі, з яким вона почала зустрічатися в 2020 році.
Шанувальники похвалили зірку "Жінки-кішки" за те, що вона демонструє свою природню красу.
- "Натуральна темношкіра жінка — це сила і світло".
- "Можеш бути лисою і завжди виглядатимеш приголомшливо. Слава вашому чоловікові за цей образ, тобі пасує".
- "Жодних претензій, ти можеш носити мішок для сміття і залишатися неймовірною".
Зірка відома своїми образами, які постійно змінюються; у минулому вона мала зачіску піксі, голила голову, приголомшила фіолетовим волоссям і навіть була з сивим кольором.
До зустрічі з Хантом, якого вона називає коханням свого життя, Голлі була заміжня з бейсболістом Девідом Джастісом з 1993 по 1997 рік. Потім вона вийшла заміж за співака Еріка Бенета з 2001 по 2005 рік, мала тривалі стосунки з Габріелем Обрі з 2005 по 2010 рік і була заміжня з Олів’є Мартінесом з 2013 по 2016 рік.
Нагадаємо, Геллі Беррі виграла десятирічну битву за аліменти.
Раніше Емілі Ратаковські змінила імідж.