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Чоловік обожнює: Геллі Беррі не впізнати з натуральною зачіскою

8 серпня 2023 14:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Чоловік обожнює: Геллі Беррі не впізнати з натуральною зачіскою
Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Геллі Беррі показала афро-селфі. Зірка майже не впізнавана з натуральною зачіскою.

Фото актриса опублікувала у своєму Instagram.

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На знімку Беррі в піжамі та без макіяжу позує із кучерявим волоссям. Зірка зізналася, що її коханий у захваті від такої зачіски.

"Недільне фото…моєму чоловікові це подобається", — прокоментувала зірка образ і додала, що фоловери можуть "пересилати йому всі скарги", позначивши свого коханого Ван Ханта, музиканта-лауреата Греммі, з яким вона почала зустрічатися в 2020 році.

 

Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/

Шанувальники похвалили зірку "Жінки-кішки" за те, що вона демонструє свою природню красу.

  • "Натуральна темношкіра жінка — це сила і світло".
  • "Можеш бути лисою і завжди виглядатимеш приголомшливо. Слава вашому чоловікові за цей образ, тобі пасує".
  • "Жодних претензій, ти можеш носити мішок для сміття і залишатися неймовірною".

Зірка відома своїми образами, які постійно змінюються; у минулому вона мала зачіску піксі, голила голову, приголомшила фіолетовим волоссям і навіть була з сивим кольором.

До зустрічі з Хантом, якого вона називає коханням свого життя, Голлі була заміжня з бейсболістом Девідом Джастісом з 1993 по 1997 рік. Потім вона вийшла заміж за співака Еріка Бенета з 2001 по 2005 рік, мала тривалі стосунки з Габріелем Обрі з 2005 по 2010 рік і була заміжня з Олів’є Мартінесом з 2013 по 2016 рік.

Нагадаємо, Геллі Беррі виграла десятирічну битву за аліменти.

Раніше Емілі Ратаковські змінила імідж.

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