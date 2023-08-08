Муж любит: Хелли Берри не узнать с натуральной прической

Мужчине нравится: Хэлли Берри не узнать с натуральной прической
Актриса Хэлли Берри показала афро-селфи. Звезда почти не узнаваема с натуральной прической.
Фото актриса опубликовала в своем Instagram.
Естественная красота
На снимке Берри в пижаме и без макияжа позирует с вьющимися волосами. Звезда призналась, что ее любимый в восторге от такой прически.
"Воскресное фото…моему мужчине это нравится", — прокомментировала звезда образ и добавила, что фоловеры могут "пересылать ему все жалобы", отметив своего любимого Ван Ханта, музыканта-лауреата Грэмми, с которым она начала встречаться в 2020 году.
Поклонники похвалили звезду "Женщины-кошки" за то, что она демонстрирует свою естественную красоту.
- "Натуральная темнокожая женщина — это сила и свет".
- "Можешь быть лысой и всегда будешь выглядеть потрясающе. Слава вашему мужу за этот образ, тебе идет".
- "Никаких претензий, ты можешь носить мусорный мешок и оставаться невероятной".
Звезда известна своими постоянно меняющимися образами; в прошлом она имела прическу пикси, брила голову, удивила фиолетовыми волосами и даже была с седым цветом.
До встречи с Хантом, которго она называет любовью своей жизни, Хэлли была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом с 1993 по 1997 год. Затем она вышла замуж за певца Эрика Беннета с 2001 по 2005 год, имела длительные отношения с Габриэлем Обри с 2005 по 2010 год и была замужем за Оливье Мартинесом с 2013 по 2016 год.
Напомним, Хэлли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты.
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