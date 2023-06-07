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Щаслива Геллі Беррі показала поцілунки з бойфрендом та дала пораду жінкам

7 червня 2023 18:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Щаслива Геллі Беррі показала поцілунки з бойфрендом та дала пораду жінкам
Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Геллі Беррі насолоджується часом проведеним з коханим. Знаменитість поділилася черговим моментом романтики у стосунках з обранців музикантом Ван Хантом.

Фото з нареченим зірка запостила у Instagram.

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Зірка вирішила поділитися з підписниками мудрістю:

"Не будь дівчиною, яку хоче чоловік, будь тією, яка йому потрібна", — прокоментувала світлину акторка.

Геллі Беррі з коханим. Фото: instagram.com/halleberry/
Геллі Беррі з коханим. Фото: instagram.com/halleberry/

Зараз Геллі Беррі переживає чудові часи. Нещодавно вона виграла суд проти батька своєї дочки Габріеля Обрі. Зірка роками виплачувала екс-нареченому кругленьку суму, яку тепер значно зменшили.

Габріель Обрі та Геллі Беррі почали зустрічатися у 2005 і розійшлися у 2010 році.

Раніше у Геллі Беррі були претензії до Обрі щодо виховання їхньої доньки. Акторка говорила, що він фарбує дитині волосся, щоб вона виглядала більш "білою".

Беррі була заміжня за Девідом Джастісом з 1993 по 1997 роки. У 2001 вийшла заміж за співака Еріка Беннета, з яким була разом дo 2003 року. Потім вона була заміжня за Габріелем Обрі. У 2013 році вийшла заміж за Олів’є Мартінеса, від якого народила сина. Подружжя розлучилися у 2015 році.

Нагадаємо, гурт KAZKA презентував mood-відео на пісню "Без кохання". В ньому фронтвумен Олександра Заріцька з’явилась у весільній сукні не просто так. 30-річна зірка готується до весілля. 

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