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Муж Оксаны Билозир прокомментировал состояние здоровья Олега Винника: "Не дождутся, с**и"

24 апреля 2023 15:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Муж Оксаны Билозир прокомментировал состояние здоровья Олега Винника: "Не дождутся, с**и"
Военнослужащий Роман Недзельский и певец Олег Винник. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Молчание певца Олега Винника в соцсетях и медийном пространстве обсуждают не только его поклонницы, называющие себя "волчицами", но и коллеги по шоу-бизнесу. Так, например, Оля Полякова в прямом эфире недавно спросила, жив ли вообще артист.

Аналогичный вопрос в комментариях в Facebook группе "волчиц" задала и пользователь соцсети.

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Подробности

На ее вопрос ответил муж певицы Оксаны Билозир, военнослужащий Роман Недзельский, который дружит с Олегом Винником. 55-летний заслуженный деятель искусств Украины эмоционально отметил, что с певцом, который находится сейчас в Германии, все хорошо.

"Олег живее всех живых. Только с ним разговаривал. Голос бодрячком", — сообщил Недзельский.

Друг Олега Винника прокомментировал состояние его здоровья. Скриншот: Facebook/vovchytsya

Также в комментариях под одним из сообщений главы официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон Недзельский опубликовал несколько видео с автомобилями, которые передал ВСУ певец и его благотворительный фонд "Волчица".

В комментариях показали автомобиль, который Олег Винник передал ВСУ. Скриншот: Facebook/vovchytsya

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Винника, Александр Горбенко, сообщил, когда расскажет всю правду о сотрудничестве с певцом. Также мы писали, что глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон защитила артиста и осудила СМИ.

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