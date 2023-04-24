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Продюсер Винника повідомив, коли розповість всю правду про співпрацю зі співаком

24 квітня 2023 11:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Продюсер Винника повідомив, коли розповість всю правду про співпрацю зі співаком
Співак Олег Винник та продюсер Олександр Горбенко. Фото: tsn.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зникнення всіх фото та відео у соцмережах співака Олега Винника обговорюють не тільки його шанувальниці, які називають себе "вовчицями", але й колеги по шоу-бізнесу. 

Зірковий блогер Богдан Беспалов зв’язався з продюсером артиста, Олександром Горбенком. 

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Подробиці 

Днями в мережі почалися ширитися новини, мовляв, Винник розірвав ділові відносини з продюсером. А його репертуар хочуть придбати інші артисти. Аби розставити всі крапки над "і" одіозний блогер написав повідомлення продюсеру Олега, в якому запропонував записати інтерв’ю. Відповідь не заставила на себе довго чекати. 

"Вибачаюсь, але на період війни я припинив продюсерську діяльність. Із задоволенням відповім на всі запитання після перемоги", — написав Горбенко. 

Листування зіркового блогера з продюсером Олега Винника. Скриншот: Telegram/bespalovmusic

Ця відповідь не задовільнила блогера. Беспалов, назвавши Горбенка "другом", зауважив, що напевно той щось приховує. І одразу перейшов на особистості.

Зірковий блогер назвав дружину Винника "бородою". Так в шоу-бізнесі називають жінок, які допомагають представникам ЛГБТ-спільноти приховати свою сексуальну орієнтацію. 

Фрагмент у відео з 08:58

Шанувальники Винника та користувачі соцмереж обурились на такі гучні заяви зіркового блогера. 

  • Людина не робила камінг-аут, тобто ніхто не має право таке казати, раз він це не розголошує, означає що в нього на це особисті причини. Ніхто не має права таке робити… Це називається аутінг, і це недопустимо. Є межі які не можна перетинати, навіть на каналі пліток
  • Ви, зверніться до лікаря
  • Богдане, яке ти маєш право лізти в особисте життя Олега Винника. Краще в собі розберися. А не хейть порядну людину

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільниця офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон, захистила артиста та засудила ЗМІ. Також ми розповідали, хто здивував і розчарував телеведучого Юрія Горбунова за період повномасштабної війни.

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