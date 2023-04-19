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"Хворі фантазії якогось блогера": голова "вовчиць" захистила Олега Винника та засудила ЗМІ

19 квітня 2023 13:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Хворі фантазії якогось блогера": голова "вовчиць" захистила Олега Винника та засудила ЗМІ
Співак Олег Винник та його "головна" фанатка Валерія Барон. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно одразу два українські зіркові блогери у своїх YouTube каналах прокоментували зникнення співака Олега Винника. Вони заявили, що в артиста, який понад рік мовчить, онкологія, і це нібито підтвердили в клініці Берліна, де, знову таки, нібито лікується Винник.

На такі гучні заяви у своєму Facebook відреагувала очільниця офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон.  

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Фанатка Винника зазначила, що у світлі дні Христового Воскресіння в мережі активно обговорювали здоров’я співака. Барон засудила ЗМІ, які посилалися на слова блогера Богдана Беспалова, який вже не дивує гучними заявами. Бо той посилається на власні джерела, які називає "кошенятами". 

"У співака була онкологія". Звідки така інформація? Лікар, лікарня, медичні документи, що підтверджують діагноз? Немає? Чому немає? Та, тому що, у Берліні, як і у всьому цивілізованому світі діє принцип лікарської таємниці! Ні, не чули? Далі. "Зіркові друзі прикривають Винника й водять за носа його аудиторію". Винника не потрібно прикривати. Він не зробив нічого поганого. А постійні коментарі-здогадки колег і тих, хто ще вчора називав його другом, з насмішками, мовляв, зник/втік/помер (натякає на співачку Олю Полякову. — Ред.), можливо  потрібні для власного піару. Знаєте, навіть його відсутність у публічному просторі не залишає їх у спокої. Мабуть, хвилюються, що рано чи пізно він таки з’явиться. І він з’явиться", — написала очільниця офіційного фан-клубу співака.

Щодо нібито патентування Винником свого імені в Німеччині, і інформацією, що через це той не повернеться до України, шанувальниця не розуміє, як це пов'язано між собою. Валерії здається, що комусь дуже хочеться, щоб артист не повернувся не лише в Україну, а і на сцену загалом. Втім фанатка обіцяє, що ті, хто бажає та хоче такого — не дочекаються. 

Барон порадила всім краще дізнатися, чим саме займається благодійний фонд Олега Винника "Вовчиця" і що робить для того, аби наближати нашу спільну перемогу.

Співак Олег Винник та його "головна" фанатка Валерія Барон. Фото: Facebook/baron.valeriia

Нагадаємо, раніше ми писали, що зі сторінок Олега Винника в соцмережах зникли всі фото. Також ми розповідали, що лідерка "Вовчиць" розповіла, як Олег Винник допомагає Україні та коли планує повернутися на сцену.

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