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Чому діти Роббі Вільямса літають в економ-класі, коли він в першому

17 листопада 2023 08:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чому діти Роббі Вільямса літають в економ-класі, коли він в першому
Співак Роббі Вільямс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Дружина британського співака Роббі Вільямса Айда Філд розповіла, що всі четверо їхніх дітей літають економ-класом. В той самий час зіркова парочка сидить у першому класі. І на те є причина. 

Про це пише видання Daily Mail.

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Айда зізналась, що вона та Роббі дотримуються дуже суворих правил зі своїми дітьми під час подорожей. 44-річна актриса та 49-річний співак сідають у перший клас, коли літають, але змушують своїх чотирьох дітей літати економ-класом.

Подружня пара є батьками 11-річної доньки Тедді, дев’ятирічного сина Чарлі, п’ятирічної дочки Коко та трирічного сина Бо. Айда пояснила, що вони з Роббі сидять окремо від своїх дітей, щоб заохотити їх зрозуміти, що перший клас це привілей, який вони не заслужили. За принципами співака та акторки, діти не можуть сидіти там, доки вони не зможуть заплатити за це самі.

"Коли заходимо в літак, я повертаю наліво, а вони направо. Це жахливо. Я маю на увазі, що люди подумають, що я наче бідна. Втім, немає інтересу виховувати нахаб. Мої діти знатимуть, що економ — це лише те, де вони сидітимуть у літаку, доки не зможуть заплатити, щоб переміститися в іншу частину літака", — заявила вона.

Роббі Вільямс діти
Родина Роббі Вільямса до народження четвертої дитини. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Роббі Вільямс розповів про спробу суїциду та наркозалежність для нового фільму. Також ми розповідали про знаменитостей, які бачили НЛО та вірять в прибульців.

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