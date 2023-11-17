Чому діти Роббі Вільямса літають в економ-класі, коли він в першому

Співак Роббі Вільямс. Фото: Google

Дружина британського співака Роббі Вільямса Айда Філд розповіла, що всі четверо їхніх дітей літають економ-класом. В той самий час зіркова парочка сидить у першому класі. І на те є причина.

Про це пише видання Daily Mail.

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Айда зізналась, що вона та Роббі дотримуються дуже суворих правил зі своїми дітьми під час подорожей. 44-річна актриса та 49-річний співак сідають у перший клас, коли літають, але змушують своїх чотирьох дітей літати економ-класом.

Подружня пара є батьками 11-річної доньки Тедді, дев’ятирічного сина Чарлі, п’ятирічної дочки Коко та трирічного сина Бо. Айда пояснила, що вони з Роббі сидять окремо від своїх дітей, щоб заохотити їх зрозуміти, що перший клас — це привілей, який вони не заслужили. За принципами співака та акторки, діти не можуть сидіти там, доки вони не зможуть заплатити за це самі.

"Коли заходимо в літак, я повертаю наліво, а вони направо. Це жахливо. Я маю на увазі, що люди подумають, що я наче бідна. Втім, немає інтересу виховувати нахаб. Мої діти знатимуть, що економ — це лише те, де вони сидітимуть у літаку, доки не зможуть заплатити, щоб переміститися в іншу частину літака", — заявила вона.

Родина Роббі Вільямса до народження четвертої дитини. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Роббі Вільямс розповів про спробу суїциду та наркозалежність для нового фільму. Також ми розповідали про знаменитостей, які бачили НЛО та вірять в прибульців.