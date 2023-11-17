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Почему дети Робби Уильямса летают в эконом-классе, когда он в первом

17 ноября 2023 08:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Почему дети Робби Уильямса летают в эконом-классе, когда он в первом
Певец Робби Уильямс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Жена британского певца Робби Уильямса Айда Филд рассказала, что все четверо их детей летают эконом-классом. В то же время звездная парочка сидит в первом классе. И тому есть причина.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Айда призналась, что она и Робби соблюдают очень строгие правила со своими детьми во время путешествий. 44-летняя актриса и 49-летний певец садятся в первый класс, когда летают, но заставляют своих четырех детей летать эконом-классом.

Супружеская пара является родителями 11-летней дочери Тедди, девятилетнего сына Чарли, пятилетней дочери Коко и трехлетнего сына Бо. Айда объяснила, что они с Робби сидят отдельно от своих детей, чтобы поощрить их понять, что первый класс это привилегия, которой они не заслужили. По принципам певца и актрисы дети не могут сидеть там, пока они не смогут заплатить за это сами.

"Когда заходим в самолет, я поворачиваю налево, а они направо. Это ужасно. Я имею в виду, что люди подумают, что я как бедная. Впрочем, нет интереса воспитывать наглецов. Мои дети будут знать, что эконом — это только то, где они будут сидеть в самолете, пока не смогут заплатить, чтобы переместиться в другую часть самолета", заявила она.

Робби Уильямс дети
Семья Робби Уильямса до рождения четвёртого ребенка. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Робби Уильямс рассказал о попытке суицида и наркозависимости для нового фильма. Также мы рассказывали о знаменитостях, которые видели НЛО и верят в пришельцев.

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