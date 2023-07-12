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Чому голлівудські кінокомпанії не йдуть на поступки сценаристам: підступний план

12 липня 2023 12:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чому голлівудські кінокомпанії не йдуть на поступки сценаристам: підступний план
Страйк Гільдії сценаристів США. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже понад двох місяців Гільдія сценаристів США страйкує. Вони вимагають у студій покращення робочих умов, у тому числі підвищення мінімального гонорару та суворішого регулювання нейромереж при написанні сценаріїв. Втім продюсери не йдуть на поступки. І як виявилось, роблять вони це не просто так. 

Про це повідомляє видання Deadline

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Виявляється,  в Голлівуді вичікують момент, коли у сценаристів почнуть закінчуватися гроші.У кіностудіях це навіть не приховують цього. Один із продюсерів відкрито заявив, що Warner Bros., Netflix, Apple, Amazon, Disney та Paramount мають намір "зламати" Гільдію сценаристів США".

Кінобоси сподіваються, що одного дня протестувальникам просто нема за що буде платити за квартиру та кредити, і страйк закінчиться. За прогнозами це може статися вже в жовтні. Одне із джерел Deadline визнав, що це жорстока тактика, проте він назвав її необхідною.

Страйк Гільдії сценаристів США. Фото: Google

Чимало акторів підтримують сценаристів та критикують кіностудії у жадібності та непрофесійному ставленні до колег. Бо саме завдяки сценаристам, за словами зірок, кіноіндустрія процвітає. Багато хто з титулованних сценаристів ігнорує зіркові прем’єри фільми, над якими працювали. 

Так нещодавно не прийшов на голлівудську презентацію комедії "Барбі" партнер режисерки Грети Гервіг, Ной Баумбах. Він активно підтримує страйк сценаристів у США і сподівається, що таким чином кінопродюсери зроблять висновки щодо його відсутності на червоній доріжці.

Нагадаємо, раніше ми писали, яких збитків зазнає американський штат Каліфорнія через страйк сценаристів. Також ми розповідали, як пройшла українська прем’єра фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" з Томом Крузом в головній ролі.

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