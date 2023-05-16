Стало відомо, яких збитків зазнає Каліфорнія через страйк сценаристів

Американські сценаристи на страйку. Фото: Twitter/itsskip

На початку травня Гільдія сценаристів США розпочала страйк. Через це виробництво багатьох проєктів, як в кіноіндустрії, так і на телебаченні, стали на паузу. Потерпає не тільки Голлівуд, але й економіка.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Про вплив страйку сценаристів на економіку штату Каліфорнія, в якому зосереджено основне кіновиробництво, розповіли представники Гільдії. Як приклад вони взяли попередній страйк, який був 2007 року і тривав 100 днів. За цей час збитки економіці тільки Каліфорнії склали 2,1 млрд доларів.

З урахуванням інфляції поточний страйк обходиться штату 30 мільйонів доларів на день. Якщо цей страйк теж триватиме 100 днів, то економіка Каліфорнії може зазнати збитків у розмірі трьох мільярдів доларів.

У рамках страйку всі сценаристи, які входять до Гільдії, припинили свою професійну діяльність. Сценаристи вимагають у студій покращення робочих умов, у тому числі підвищення мінімального гонорару та суворішого регулювання нейромереж при написанні сценаріїв.

До того ж була зірвана угода з Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount та Sony. Переговори тривали шість тижнів. Гільдія сценаристів зазначила, що стримінгові компанії та студії не погодилися на гарантії рівня щотижневої зайнятості.

Страйк сценаристів. Фото: Twitter/bectu

На тлі страйку вже відклали зйомки відомих шоу та одного фільму Marvel. Так, наприклад, призупинено виробництво фінального сезону серіалу "Дивні дива". Також ми розповідали, що у майбутньому трилері про вбивство Джона Кеннеді з'являться топові голлівудські зірки.