Стало відомо, яких збитків зазнає Каліфорнія через страйк сценаристів
На початку травня Гільдія сценаристів США розпочала страйк. Через це виробництво багатьох проєктів, як в кіноіндустрії, так і на телебаченні, стали на паузу. Потерпає не тільки Голлівуд, але й економіка.
Про це повідомляє видання Deadline.
Економічні ризики
Про вплив страйку сценаристів на економіку штату Каліфорнія, в якому зосереджено основне кіновиробництво, розповіли представники Гільдії. Як приклад вони взяли попередній страйк, який був 2007 року і тривав 100 днів. За цей час збитки економіці тільки Каліфорнії склали 2,1 млрд доларів.
З урахуванням інфляції поточний страйк обходиться штату 30 мільйонів доларів на день. Якщо цей страйк теж триватиме 100 днів, то економіка Каліфорнії може зазнати збитків у розмірі трьох мільярдів доларів.
У рамках страйку всі сценаристи, які входять до Гільдії, припинили свою професійну діяльність. Сценаристи вимагають у студій покращення робочих умов, у тому числі підвищення мінімального гонорару та суворішого регулювання нейромереж при написанні сценаріїв.
До того ж була зірвана угода з Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount та Sony. Переговори тривали шість тижнів. Гільдія сценаристів зазначила, що стримінгові компанії та студії не погодилися на гарантії рівня щотижневої зайнятості.
На тлі страйку вже відклали зйомки відомих шоу та одного фільму Marvel. Так, наприклад, призупинено виробництво фінального сезону серіалу "Дивні дива". Також ми розповідали, що у майбутньому трилері про вбивство Джона Кеннеді з'являться топові голлівудські зірки.