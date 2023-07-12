Почему голливудские кинокомпании не идут на уступки сценаристам: коварный план

Забастовка гильдии сценаристов США. Фото: Google

Уже более двух месяцев Гильдия сценаристов США бастует. Они требуют у студий улучшения рабочих условий, в том числе повышения минимального гонорара и более строгого регулирования нейросетей при написании сценариев. Впрочем, продюсеры не идут на уступки. И, как оказалось, делают они это не просто так.

Об этом сообщает издание Deadline .

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Оказывается, в Голливуде выжидают момент, когда у сценаристов начнут кончаться деньги. В киностудиях это даже не скрывают этого. Один из продюсеров открыто заявил, что Warner Bros., Netflix, Apple, Amazon, Disney и Paramount намерены "сломать" Гильдию сценаристов США.

Кинобоссы надеются, что однажды протестующим просто не за что будет платить за квартиру и кредиты, и забастовка закончится. По прогнозам, это может произойти уже в октябре. Один из источников Deadline признал, что это жестокая тактика, однако он назвал ее необходимой.

Забастовка гильдии сценаристов США. Фото: Google

Многие актеры поддерживают сценаристов и критикуют киностудии в жадности и непрофессиональном отношении к коллегам. Поскольку именно благодаря сценаристам, по словам звезд, киноиндустрия процветает. Многие титулованные сценаристы игнорируют звездные премьеры фильмы, над которыми работали.

Так недавно не пришел на голливудскую презентацию комедии "Барби" партнер режиссера Греты Гервиг, Ной Баумбах. Он активно поддерживает забастовку сценаристов в США и надеется, что таким образом кинопродюсеры сделают выводы по поводу его отсутствия на красной дорожке.

Напомним, ранее мы писали, какие убытки терпит американский штат Калифорния из-за забастовки сценаристов. Также мы рассказывали, как прошла украинская премьера фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" с Томом Крузом в главной роли.