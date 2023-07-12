Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Почему голливудские кинокомпании не идут на уступки сценаристам: коварный план arrow

Почему голливудские кинокомпании не идут на уступки сценаристам: коварный план

12 июля 2023 12:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Почему голливудские кинокомпании не идут на уступки сценаристам: коварный план
Забастовка гильдии сценаристов США. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже более двух месяцев Гильдия сценаристов США бастует. Они требуют у студий улучшения рабочих условий, в том числе повышения минимального гонорара и более строгого регулирования нейросетей при написании сценариев. Впрочем, продюсеры не идут на уступки. И, как оказалось, делают они это не просто так.

Об этом сообщает издание Deadline .

Читайте также:

Противостояние продюсеров и сценаристов

Оказывается, в Голливуде выжидают момент, когда у сценаристов начнут кончаться деньги. В киностудиях это даже не скрывают этого. Один из продюсеров открыто заявил, что Warner Bros., Netflix, Apple, Amazon, Disney и Paramount намерены "сломать" Гильдию сценаристов США.

Кинобоссы надеются, что однажды протестующим просто не за что будет платить за квартиру и кредиты, и забастовка закончится. По прогнозам, это может произойти уже в октябре. Один из источников Deadline признал, что это жестокая тактика, однако он назвал ее необходимой.

Забастовка гильдии сценаристов США. Фото: Google

Многие актеры поддерживают сценаристов и критикуют киностудии в жадности и непрофессиональном отношении к коллегам. Поскольку именно благодаря сценаристам, по словам звезд, киноиндустрия процветает. Многие титулованные сценаристы игнорируют звездные премьеры фильмы, над которыми работали.

Так недавно не пришел на голливудскую презентацию комедии "Барби" партнер режиссера Греты Гервиг, Ной Баумбах. Он активно поддерживает забастовку сценаристов в США и надеется, что таким образом кинопродюсеры сделают выводы по поводу его отсутствия на красной дорожке.

Напомним, ранее мы писали, какие убытки терпит американский штат Калифорния из-за забастовки сценаристов. Также мы рассказывали, как прошла украинская премьера фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" с Томом Крузом в главной роли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз