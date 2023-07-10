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Чому Марго Роббі прийшла на кінопрем'єру "Барбі" в чорній сукні

10 липня 2023 15:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чому Марго Роббі прийшла на кінопрем'єру "Барбі" в чорній сукні
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Лос-Анджелесі пройшла зіркова прем’єра довгоочікуваного романтичного комедійного фільму "Барбі". Виконавиця головної ролі, акторка Марго Роббі здивувала оточуючих появою на заході в чорній сукні, а не в рожевій, або іншого яскравого кольору.  Такий вибір стилістів зірки був невипадковим. 

Про це повідомляє видання Page Six.

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Легендарний образ Барбі

Роббі позувала у сукні, яку спеціально для неї створив модний будинок Schiaparelli. Дизайнери максимально точно скопіювали образ раритетної ляльки, що вийшла 1960 року. Мерехтлива сукня з червоною трояндою була натхненна Барбі з колекції Solo in the spotlight. 

1996 року компанія перевипустила серії колекційних Барбі, серед яких є і ця — у чорній сукні. В наборі бонусом йде чорно-білий купальник в стилістиці, яка була модною в 1960-х роках. 

Колекційна модель Барбі. Фото: Google
Оновлена модель Барбі. Фото: Google
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Відзначимо, що фільм "Барбі" вийде e світовий, і зокрема український кінопрокат, вже 20 липня. Барбі та Кен зіткнуться не лише зі складнощами життя у світі людей, а й з недоброзичливцями, які захочуть повернути ляльок назад у коробки. Герої потраплятимуть у безглузді та зворушливі ситуації, заводитимуть нових друзів, рятуватимуться від переслідування. А ще вони підпадуть під арешт за вуличну бійку та запитають про смерть. 

В стрічці кінокомпанії Warner Bros. з бюджетом в 100 млн доларів також з'являться співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, Гелен Міррен та інші голлівудські зірки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, який фільм про супергероїв може стати найгіршим за касовими зборами в DC Studios. Також ми розповідали, що творці фільму "Барбі" викликали ажіотаж та дефіцит на один з товарів.

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