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Який фільм про супергероїв може стати найгіршим за касовими зборами в DC Studios

9 липня 2023 17:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Який фільм про супергероїв може стати найгіршим за касовими зборами в DC Studios
Супергерої всесвіту DC. Фото: The Direct
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяця у світовий прокат вийшов супергеройський фільм "Флеш", який заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Кіноексперти зазначають, що ця стрічка може стати найгіршою для студії серед усіх проєктів за фінансовими показниками. 

Про це повідомляє видання The Direct.

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Касовий провал

Бюджет фільму "Флеш" становив 220 мільйонів доларів. Додатково пішло 150 млн на маркетинг. А за 23 дні прокату стрічка зібрала менше 250 млн доларів. Такі показники призведуть до збитків кіностудії як мінімум у 200 млн доларів. Слід зазначити, що значну частину з бокс-офісу забирають дистриб'юторські компанії та кінотеатри. Тож продюсери не отримують заявлені вище кошти повністю.

Навіть фільми про супергероїв, які вийшли в прокат під час пандемії COVID-19, не вводили кіностудії в такий великий мінус.

Касові збори фільму "Флеш" на 9 липня 2023 року. Скриншот: Box Office Mojo

Про провал касових зборів фільму заговорили одразу ж після падіння в 70% після першого вікенду. На третьому тижні "Флеш" втратив ще 62%. Перша поява персонажа на сторінках коміксів відбулася 1940 року, а про окремий фільм заговорили у 2013-му. Відтоді неодноразово змінювалися режисери, а також сценаристи.

Головну роль у фільмі зіграв 30-річний американський актор  Езра Міллер. Компанію йому склали Бен Аффлек, Саша Кає, Майкл Шеннон, Рон Лівінґстон, Майкл Кітон та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зараз дивляться українці на Netflix: ТОП-10 фільмів та серіалів. Також ми розповідали, що акторка фільму "Місія неможлива" прокоментувала чутки про роман з Томом Крузом.

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