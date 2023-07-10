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Почему Марго Робби пришла на кинопремьеру "Барби" в черном платье

10 июля 2023 15:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Почему Марго Робби пришла на кинопремьеру "Барби" в черном платье
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Лос-Анджелесе прошла звездная премьера долгожданного романтического комедийного фильма "Барби". Исполнительница главной роли, актриса Марго Робби удивила окружающих появлением на мероприятии в черном платье, а не в розовом или другом ярком цвете. Такой выбор стилистов звезды был неслучайным.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Робби позировала в платье, которое специально для нее создал модный дом Schiaparelli. Дизайнеры максимально точно скопировали образ вышедшей в 1960 году раритетной куклы. Мерцающее платье с красной розой была вдохновлена Барби из коллекции Solo in the spotlight.

В 1996 году компания перевыпустила серии коллекционных Барби, среди которых и эта — в черном платье. В наборе бонусом идет черно-белый купальник в стилистике, модной в 1960-х годах.

Коллекционная модель Барби. Фото: Google
Обновленная модель Барби. Фото: Google
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Отметим, что фильм "Барби" выйдет в мировой, и в частности украинский кинопрокат, уже 20 июля. Барби и Кен столкнутся не только со сложностями жизни в мире людей, но и недоброжелателями, которые захотят вернуть кукол обратно в коробки. Герои будут попадать в бессмысленные и трогательные ситуации, заводить новых друзей, спасаться от преследования. А еще они подвергнутся аресту за уличную драку и спросят о смерти.

В киноленте Warner Bros. с бюджетом в 100 млн долларов также появятся певица Дуа Липа, звезда сериала "Половое воспитание" Эмма Маки, Уилл Феррелл, Хелен Миррен и другие голливудские звезды.

Напомним, ранее мы писали, какой фильм о супергероях может стать худшим по кассовым сборам в DC Studios. Также мы рассказывали, что создатели фильма Барби вызвали ажиотаж и дефицит на один из товаров.

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