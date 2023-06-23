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Чому Олег Винник мовчить у соцмережах: позиція співака

23 червня 2023 10:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чому Олег Винник мовчить у соцмережах: позиція співака
Співак Олег Винник у новому інтерв'ю. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шанувальники та колеги співака Олега Винника нарешті дочекались відповідей на запитання, які упродовж майже півтора року ширились соцмережами. Артист дав перше велике інтерв’ю від початку повномасштабної війни. В ньому 49-річний артист розповів, зокрема, чому він мовчить у соцмережах.

Відео доступне на YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки.

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Вікторія Курочка зауважила, що у співака багатомільйонна фан-база, якій можна було б доносити інформацію про війну. Винник дав відповідь, чому він не публікував пости, як це роблять більшість його колег по шоу-бізнесу.

"Я думав, використати (платформи у соцмережах. — Ред.) проти ворога було б недоречно. Проти ворога мають йти люди, які професіонали, а не ті, які "гарячі". Гарячими можна бути на сцені. Ким би я був, щоб зараз маніпулював своєю публікою? Тими людьми, які зараз переживають величезне горе, які вже втратили своїх близьких. Деяких вже не має і не буде ніколи… Так має бути. Я нікому нічого не винен. Сьогодні став більше говорити, оскільки Господь Бог мені відкриває очі на все. Мені є що сказати, я не боюсь тих речей, які є, очевидні. Ті, які, можливо, ніхто не знає. Мені є за що боятися, є кого берегти", — заявив Винник.

Фрагмент у відео з 05:30

Проблеми з соцмережами

В профайлах артиста зникли всі дописи. За словами друга Винника, музиканта та військового ЗСУ Романа Недзельського, Олег не має жодного відношення до зникнення фото та відео зі своїх сторінок у соцмережах. Це зробили члени його команди. 

"Це менеджмент, вони мали всі паролі. Ми з ним спілкувались, і він сказав, що його просто поставили перед фактом. Навіть мобільні номери, які були, їх ліквідували… Артисти як діти, вони дуже наївні та довірливі. І не завжди читають, що підписують", — зробив напередодні гучну заяву Недзельський. 

Instagram Олега Винника. Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Нагадаємо, раніше ми писали, як та коли Олег Винник виїхав за кордон. Також ми розповідали, що Вікторія Курочка потрапила у серйозну ДТП, коли їхала до Винника в Німеччину. 

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