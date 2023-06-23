Чому Олег Винник мовчить у соцмережах: позиція співака

Співак Олег Винник у новому інтерв'ю. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Шанувальники та колеги співака Олега Винника нарешті дочекались відповідей на запитання, які упродовж майже півтора року ширились соцмережами. Артист дав перше велике інтерв’ю від початку повномасштабної війни. В ньому 49-річний артист розповів, зокрема, чому він мовчить у соцмережах.

Відео доступне на YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки.

Читайте також:

Чому Винник не пише про війну

Вікторія Курочка зауважила, що у співака багатомільйонна фан-база, якій можна було б доносити інформацію про війну. Винник дав відповідь, чому він не публікував пости, як це роблять більшість його колег по шоу-бізнесу.

"Я думав, використати (платформи у соцмережах. — Ред.) проти ворога було б недоречно. Проти ворога мають йти люди, які професіонали, а не ті, які "гарячі". Гарячими можна бути на сцені. Ким би я був, щоб зараз маніпулював своєю публікою? Тими людьми, які зараз переживають величезне горе, які вже втратили своїх близьких. Деяких вже не має і не буде ніколи… Так має бути. Я нікому нічого не винен. Сьогодні став більше говорити, оскільки Господь Бог мені відкриває очі на все. Мені є що сказати, я не боюсь тих речей, які є, очевидні. Ті, які, можливо, ніхто не знає. Мені є за що боятися, є кого берегти", — заявив Винник.

Фрагмент у відео з 05:30

Проблеми з соцмережами

В профайлах артиста зникли всі дописи. За словами друга Винника, музиканта та військового ЗСУ Романа Недзельського, Олег не має жодного відношення до зникнення фото та відео зі своїх сторінок у соцмережах. Це зробили члени його команди.

"Це менеджмент, вони мали всі паролі. Ми з ним спілкувались, і він сказав, що його просто поставили перед фактом. Навіть мобільні номери, які були, їх ліквідували… Артисти як діти, вони дуже наївні та довірливі. І не завжди читають, що підписують", — зробив напередодні гучну заяву Недзельський.

Instagram Олега Винника. Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Нагадаємо, раніше ми писали, як та коли Олег Винник виїхав за кордон. Також ми розповідали, що Вікторія Курочка потрапила у серйозну ДТП, коли їхала до Винника в Німеччину.