Почему Олег Винник молчит в соцсетях: позиция певца

Певец Олег Винник в новом интервью. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Поклонники и коллеги певца Олега Винника наконец дождались ответов на вопросы, которые почти полтора года распространялись соцсетями. Артист дал первое обширное интервью с начала полномасштабной войны. В нем 49-летний артист рассказал, почему он молчит в соцсетях.

Видео доступно на YouTube канале "КРП (крупным планом)", авторском проекте журналистки Виктории Курочки.

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Почему Винник не пишет о войне

Виктория Курочка отметила, что у певца многомиллионная фан-база, которой можно было бы доносить информацию о войне. Винник ответил, почему он не публиковал посты, как это делают большинство его коллег по шоу-бизнесу.

"Я думал использовать (платформы в соцсетях. — Ред.) против врага было бы неуместно. Против врага должны идти люди, которые профессионалы, а не те, которые "горячие". Горячими можно быть на сцене. Кем бы я был, чтобы сейчас манипулировал своей публикой?Теми людьми, которые сейчас переживают огромное горе, которые уже потеряли своих близких. Некоторых уже нет и не будет никогда... Так должно быть. Я никому ничего не должен. Сегодня стал больше говорить, поскольку Господь Бог мне открывает глаза на все. Мне есть что сказать, я не боюсь тех вещей, которые есть, очевидны. Те, которые, возможно, никто не знает. Мне есть за что бояться, есть кого беречь", — заявил Винник.

Фрагмент в видео с 05:30

Проблемы с соцсетями

В профайлах артиста исчезли все сообщения. По словам друга Винника, музыканта и военного ВСУ Романа Недзельского, Олег не имеет никакого отношения к исчезновению фото и видео со своих страниц в соцсетях. Это сделали члены его команды.

"Это менеджмент, у них были все пароли. Мы с ним общались, и он сказал, что его просто поставили перед фактом. Даже мобильные номера, которые были, их ликвидировали... Артисты как дети, они очень наивны и доверчивы. И не всегда читают, что подписывают", — сделал накануне громкое заявление Недзельский.

Instagram Олега Винника. Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Напомним, раньше мы писали, как и когда Олег Винник уехал за границу. Также мы рассказывали, что Виктория Курочка попала в серьезное ДТП, когда ехала к Виннику в Германию.